Kreu i Komunikimeve i Turqisë: Historia tregon se ata që e morën Kudsin me forcë përballen me rënien e tyre

Kreu i Komunikimeve i Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran tha se ata që pushtuan Kudsin me forcë, shtypën popullin e tij dhe sulmuan xhamitë dhe kishat e tij janë dënuar gjithmonë gjatë gjithë historisë, raporton Anadolu.
“Ky qytet i bekuar ka dëshmuar rënien e shumë figurave arrogante që pretendonin se u përkiste vetëm atyre”, tha Duran gjatë panelit “Gaza: Testi i Lakmusit për Ndërgjegjen Njerëzore” të organizuar nga Kryesia e Komunikimeve në Ankara.
Në fjalën e tij, Duran tha se Izraeli ka pushtuar dhe shtypur territoret palestineze për dekada të tëra, duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe vlerat humanitare, ndërsa kryen “masakra në masë”.
Duke “i kthyer djepat e foshnjave palestineze në arkivole”, tha ai, Izraeli ka vënë në provë të gjithë njerëzimin, ndërkohë që kërcënon edhe paqen rajonale me sulme ndaj vendeve fqinje.
“Me politikat e tij gjenocidale dhe ekspansionizmin, Izraeli është bërë kërcënim për paqen rajonale dhe globale. Komuniteti ndërkombëtar tani duhet të veprojë”, tha Duran.
Ushtria izraelite ka vrarë gati 65 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Bombardimet e pandërprera e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.
Të martën, Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit i OKB-së mbi Territorin e Pushtuar Palestinez konfirmoi se Izraeli kishte kryer gjenocid në Gaza.
– Përpjekjet humanitare dhe diplomatike të Turqisë
Duran theksoi gjithashtu përpjekjet e ndihmës së Turqisë, duke vënë në dukje se më shumë se 100 mijë tonë furnizime humanitare dhe mbi 40 milionë dollarë në mbështetje të UNRWA-së janë dorëzuar pavarësisht kufizimeve izraelite.
Ai shtoi se Turqia ka kërkuar armëpushim të përhershëm, akses urgjent humanitar dhe njohjen e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Kudsin Lindor.
– Lufta e medias dhe informacionit
Duran vlerësoi mediat turke, përfshirë Anadolun, për ekspozimin e dezinformimit izraelit dhe për sjelljen e realitetit të Gazës në vëmendjen globale, pavarësisht kërcënimeve dhe pengesave në terren.
“Anadolu ka prodhuar gati 144.000 raporte në 13 gjuhë nga rajoni. Së bashku me librat, Dëshmitari dhe Dëshmia, ka publikuar më shumë se 200.000 foto dhe gati 15.000 video – materiale të ndara me publikun dhe të paraqitura si prova para gjykatave ndërkombëtare”, tha ai.
Ai akuzoi mediat perëndimore për mbulim të anshëm dhe vuri në dukje se Izraeli përdor “gënjeshtra, dezinformim dhe censurë algoritmike” për të shtypur të vërtetën rreth veprimeve të tij në Rripin e Gazës.