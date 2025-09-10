Kreu i NATO-s, Rutte: Shkelja e hapësirës ajrore polake nga droni rus “nuk është incident i izoluar”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte tha se shkelja e hapësirës ajrore polake nga dronët rusë nuk ishte “incident i izoluar”, duke vënë në dukje se një vlerësim i plotë i situatës është duke u zhvilluar, raporton Anadolu.
“Mbrëmë, dronë të shumtë nga Rusia shkelën hapësirën ajrore polake. Mbrojtja jonë ajrore u aktivizua dhe siguroi me sukses mbrojtjen e territorit të NATO-s, siç është projektuar për të bërë”, u tha Rutte gazetarëve pas takimit të Këshillit të Atlantikut të Veriut në Bruksel.
Ai tha se Polonia kërkoi konsultime sipas Nenit 4 të Traktatit të Washingtonit dhe aleatët shprehën solidaritet me Varshavën ndërsa denoncuan “sjelljen e pamatur” të Rusisë.
“Një vlerësim i plotë i incidentit është duke u zhvilluar. Ajo që është e qartë është se një shkelje e mbrëmshme nuk është incident i izoluar. Komandanti Suprem i Forcave Aleate do të vazhdojë të menaxhojë në mënyrë aktive parandalimin dhe mbrojtjen tonë përgjatë gjithë krahut lindor. Aleatët janë të vendosur të mbrojnë çdo centimetër të territorit aleat”, tha ai.
Rutte përsëriti angazhimin e NATO-s për forcimin e aftësive mbrojtëse, rritjen e prodhimit të mbrojtjes dhe vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën.
“Pavarësisht nëse ishte e qëllimshme apo jo, është absolutisht e pamatur. Është absolutisht e rrezikshme… Dhe për (presidentin rus Vladimir) Putin: Mesazhi im është i qartë, ndaloni luftën në Ukrainë, ndaloni luftën në përshkallëzim, të cilën ai tani po e ngre në thelb mbi civilët e pafajshëm dhe infrastrukturën civile. Ndalo shkeljen e hapësirës ajrore aleate”, paralajmëroi ai.
Rutte vlerësoi forcat e NATO-s për reagimin e tyre të shpejtë, duke thënë: “Mendoj se mbrëmë treguam se jemi në gjendje të mbrojmë çdo centimetër të territorit të NATO-s, përfshirë, sigurisht, hapësirën ajrore”.
Më herët të mërkurën, kryeministri i Polonisë, Donald Tusk njoftoi në mediat sociale se ushtria polake kishte rrëzuar dronë që shkelën hapësirën e saj ajrore gjatë natës. Ai shtoi se kishte thirrur mbledhje urgjente të kabinetit dhe se ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Pasi u rrëzuan 19 dronë, siç raportoi agjencia e lajmeve “Onet”, disa aeroporte, përfshirë Varshavën dhe Rzeszowin, u mbyllën si masë paraprake. Policia, rojet kufitare dhe zjarrfikësit u vunë në gatishmëri në të gjithë Poloninë lindore.
Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bëri thirrje për qetësi, duke thënë se ka informuar homologët në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Francë dhe Itali, dhe ishte në kontakt me shefat e Mbrojtjes nga Finlanda, Suedia, shtetet baltike dhe zyrtarët e NATO-s.
Neni 4 i Traktatit të NATO-s, i cili u lejon aleatëve të konsultohen kur dikush ndien se siguria e tij është e kërcënuar, është aktivizuar vetëm shtatë herë që nga themelimi i aleancës në vitin 1949.