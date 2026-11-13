Kreu i NATO-s thekson rolin kyç të Turqisë në aleancë dhe u bën thirrje aleatëve të rrisin shpenzimet për mbrojtjen

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, theksoi të enjten rëndësinë e Turqisë për aleancën, duke u kërkuar aleatëve evropianë dhe Kanadasë që të forcojnë mbrojtjen e tyre dhe të rrisin mbështetjen për Ukrainën, transmeton Anadolu.
“Turqia është një aleat kyç në NATO. Ju jeni atje pothuajse që nga fillimi. Ju keni një nga ushtritë më të mëdha në Evropë. Ju keni një nga bazat më të mëdha industriale të mbrojtjes në Evropë. Pra, Turqia, nga çdo kënd, është një aleate kyçe dhe shumë e respektuar nga 31 të tjerët,” u tha Rutte gazetarëve në margjinat e Samitit Politik Evropian (EPC) në Dublin.
I pyetur për rolin e NATO-s në garancitë e mundshme të sigurisë për Ukrainën, Rutte tha se vendet evropiane dhe SHBA-ja kanë arritur një mirëkuptim të përbashkët në një takim në Paris në janar se si duhet të strukturohen garanci të tilla.
Ai tha se Turqia dhe vendet e tjera kryesore evropiane pritet të luajnë një rol në marrëveshjet, ku SHBA-ja do të sigurojë një “mbështetje të qartë”.
“Kjo është bërë e gjitha në thelb. Është atje, por tani sigurisht që ne kemi nevojë për një marrëveshje paqeje ose të paktën një armëpushim, dhe kjo është sigurisht ajo që të gjithë po punojnë aq shumë për të arritur”, tha ai.
– “Ne ende duhet të bëjmë më shumë”
Rutte tha se samiti i EPC-së do të përqendrohet në mënyrën se si vendet evropiane dhe Kanadaja mund të qëndrojnë përpara kërcënimeve të sigurisë të paraqitura nga Rusia dhe bashkëpunimi i saj me vendet duke përfshirë Iranin, Kinën dhe Korenë e Veriut.
Ai tha se aleatët evropianë të NATO-s dhe Kanadaja kanë shpenzojnë një çerek trilioni shtesë për mbrojtjen gjatë 2025 dhe 2026 së bashku, por theksoi se përpjekjet e mëtejshme janë të nevojshme.
“Ne ende duhet të bëjmë më shumë,” tha ai, duke u kërkuar aleatëve të zgjerojnë prodhimin industrial të mbrojtjes dhe të prodhojnë më shumë sisteme armësh dhe pajisje ushtarake.
Rutte bëri thirrje gjithashtu për mbështetje më të fortë për Ukrainën ndërsa po afrohet dimri dhe vazhdojnë përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.
Ai tha se vendet evropiane dhe Kanadaja po japin kontribute të konsiderueshme, ndërsa SHBA-ja vazhdon të ofrojë ndihmë ushtarake “të rëndësishme” të financuar nga aleatët evropianë dhe Kanadaja.
“Së bashku, ne duhet të bëjmë më shumë për t’u siguruar që Ukraina mund të kalojë dimrin dhe të jetë sa më e fortë që të jetë e mundur në negociatat me Rusinë”, theksoi ai.
I pyetur në lidhje me raportet e pengesave të mundshme politike ndaj dërgesave amerikane të sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot në Ukrainë, Rutte tha se dërgesat nën iniciativën e Listës së Kërkesave të Prioritetit të Ukrainës (PURL) po vazhdonin, duke përfshirë pajisjet e mbrojtjes ajrore.
“Të gjitha dërgesat brenda këtij programi të quajtur PURL, pra këto janë pajisjet amerikane që shkojnë në Ukrainë, janë ende duke vazhduar, duke përfshirë mbrojtjen ajrore,” tha ai, duke konfirmuar se sistemet Patriot janë midis dërgesave.
– Thirrje për qëndrueshmëri ndaj kërcënimeve hibride
Rutte paralajmëroi gjithashtu për kërcënimet hibride në rritje në të gjithë Evropën, duke përfshirë sulmet kibernetike dhe zjarrvëniet, duke theksuar se qeveritë nuk mund t’i trajtojnë ato të vetme.
Ai bëri thirrje për një “qasje të gjithë shoqërisë”, duke u kërkuar bizneseve, industrive dhe qytetarëve që të forcojnë qëndrueshmërinë e tyre ndaj sulmeve të tilla.
“Ju i shihni këto sulme hibride në të gjithë Evropën për momentin”, deklaroi ai.
Rutte gjithashtu sqaroi vërejtjet e mëparshme në lidhje me perceptimet e kërcënimit rus në Portugali dhe Spanjë, duke thënë se ai nuk ka kritika ndaj asnjërit prej vendeve dhe mirëpret përpjekjet e tyre për të rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe prodhimin industrial.
Ai shpjegoi se shqetësimi i tij është se disa evropianë mund ta shohin kërcënimin rus si më të largët se ata që jetonin në krahun lindor të NATO-s.
“E vetmja gjë që po them është se këtyre raketave të fundit ruse u duhen pesë minuta më shumë për të arritur në Dublin ose Amsterdam ose Madrid ose Itali, Romë, sesa për të arritur në Talin ose Vilnius”, tha ai.