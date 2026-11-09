Kreu i OBSH-së në Antalya lidhur me Gazën: Udhëheqësit më të guximshëm zgjedhin paqen

Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus u bëri thirrje sot liderëve botërorë që t’i japin përparësi paqes, duke thënë se zgjidhjet politike janë thelbësore në Gaza, raporton Anadolu.
“Paqja është ilaçi më i mirë. Udhëheqësit më të guximshëm zgjedhin paqen. Bota duhet të angazhohet për të”, tha Tedros për Anadolu në margjinat e Samitit të Klimës COP31 në Antalya të Turqisë.
I pyetur për mesazhin e tij për komunitetin ndërkombëtar përpara përfundimit të mandatit të tij në mes të gushtit, shefi i OBSH-së theksoi rëndësinë e zgjidhjeve politike të konflikteve.
“Ka patur disa përmirësime në Gaza”, tha Tedros por theksoi se përparimi mbetet i pamjaftueshëm. “Udhëheqësit tanë duhet të fokusohen në zgjidhjet politike për Gazën”, shtoi ai.
– Shefi i OBSH-së bën thirrje për sisteme shëndetësore rezistente ndaj klimës
Duke folur në një konferencë për media së bashku me ministrin turk të Shëndetësisë Kemal Memisoglu, Tedros bëri thirrje për masa urgjente për të mbrojtur njerëzit dhe sistemet shëndetësore nga ndryshimet klimatike.
“Ndikimet shëndetësore të ndryshimeve klimatike nuk janë rrezik teorik për të ardhmen, ato janë këtu dhe tani”, tha ai. Tedros paralajmëroi se ndryshimi i klimës tashmë po shkakton sëmundje, duke ndërprerë shërbimet thelbësore dhe duke vënë në rrezik punonjësit e shëndetësisë.
Ai u kërkoi qeverive të sigurojnë që spitalet dhe klinikat të mund të vazhdojnë të funksionojnë gjatë ngjarjeve ekstreme të motit, përfshirë valët e të nxehtit, përmbytjet dhe stuhitë. Tedros tha se objektet shëndetësore kanë nevojë për furnizime të besueshme me energji elektrike dhe ujë, sisteme të paralajmërimit të hershëm, zinxhirë furnizimi elastik dhe personel të trajnuar.
Vendet i dinë shumë nga masat e nevojshme për të forcuar sistemet shëndetësore, por shpesh u mungonte financimi, kapaciteti dhe koordinimi për t’i zbatuar ato në një shkallë të gjerë, shtoi ai.
“Fokusi tani duhet të jetë zbatimi, zbatimi dhe zbatimi”, tha Tedros. Shefi i OBSH-së përshëndeti Iniciativën e Antalyas për Rezistencën Shëndetësore si një platformë praktike për vendet për të shkëmbyer përvoja dhe për të përshtatur qasje të suksesshme ndaj nevojave lokale.