Kreu i OBSH-së: Sulmet ndaj civilëve në Etiopi janë “thellësisht shqetësuese”

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë të hënën i përshkroi sulmet kundër civilëve në rajonet Amhara dhe Tigray të Etiopisë si “thellësisht shqetësuese”, transmeton Anadolu.
Fëmijë, duke përfshirë një të porsalindur, thuhet se ishin në mesin e të vrarëve në kampin e zhvendosjes Jaari 2 në Amhara, theksoi Tedros Adhanom Ghebreyesus në një postim përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Në një sulm tjetër në Rama, Tigray, thuhet se disa njerëz u vranë ndërsa po përpiqeshin të merrnin ushqim, tha ai.
“Ndërsa këto janë incidentet e fundit, sulmet me dronë dhe viktimat civile janë bërë tragjikisht të shpeshta në të gjithë Etiopinë”, theksoi kreu i OBSH-së.
Sipas shefit të OBSH-së, dhuna në Etiopinë veriore “po e shtyn një sistem shëndetësor tashmë të brishtë drejt kolapsit”, pasi spitalet përballen me mungesa të punonjësve shëndetësorë, ilaçeve dhe pajisjeve.
Shërbimet e ambulancës janë “shumë të kufizuara”, tha ai, duke shtuar se pasiguria po pengon dërgimin e furnizimeve mjekësore që shpëtojnë jetën në disa zona.
“Partnerët e OBSH-së dhe OKB-së po punojnë gjatë gjithë kohës për të ofruar furnizime mjekësore shtesë shumë të nevojshme në të gjitha rajonet e prekura”, përfundoi ai.
Sulmet kanë tensionuar më tej kushtet humanitare për familjet që tashmë përballen me mungesë ushqimi, ilaçesh dhe strehimore pas reduktimeve të ndihmave.
Amhara ka përjetuar luftime të zgjatura midis forcave federale të sigurisë dhe milicive Fano që nga viti 2023, me operacione ushtarake, duke përfshirë sulme me dron, që prekin komunitetet civile.
Dhuna vjen në mes të paqëndrueshmërisë më të gjerë në Etiopi, duke përfshirë ripërtëritjen e luftimeve në rajonin verior Tigray.