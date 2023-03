Kreu i OBSH viziton për herë të parë zonat e prekura nga tërmeti në Siri – VIDEO

Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vizitoi të mërkurën zonat e kontrolluara nga rebelët në veriperëndim të Sirisë që u shkatërruan nga tërmeti, sipas një korrespondenti të Agence France-Presse.

Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë të OKB-së në veriperëndim të vendit të kontrolluar nga rebelët. Zona pranë kufirit me Turqinë u godit nga tërmeti në 6 shkurt, ku humbën jetën rreth 6,000 njerëz.

Ghebreyesus kaloi përmes pikës kufitare Bab al-Hawa me Turqinë, ku ishte epiqendra e tërmetit.

Sipas korrespondentit të AFP, Ghebreyesus shkoi në tre spitale dhe një qendër strehuese për ata që i mbijetuan tragjedisë.

Pas tërmetit, shefi i OBSH-së udhëtoi në Aleppo (në veri) të kontrolluar nga qeveria siriane më 11 shkurt, vizita e parë e një zyrtari të lartë të OKB-së në Siri që nga tragjedia. Të nesërmen ai u takua me presidentin sirian Bashar al-Assad në Damask.

Më shumë se 50,000 njerëz u vranë nga tërmeti në Turqi dhe Siri. /abcnews

