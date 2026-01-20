Kreu i OKB-së dënon fuqishëm shkatërrimin e strukturave të OKB-së në Kudsin Lindor nga Izraeli

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, dënoi të martën veprimin e forcave izraelite për të shkatërruar strukturat brenda selisë së agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në Kudsin Lindor të pushtuar, transmeton Anadolu.
“Sekretari i Përgjithshëm e dënon me fjalët më të forta veprimin e autoriteteve izraelite për të shkatërruar kompleksin e UNRWA-s në Sheikh Jarrah” tha zëdhënësi i Guterres, Farhan Haq, gjatë një konference për media.
Duke cituar paprekshmërinë dhe imunitetin e ambientëve të OKB-së, Haq shtoi: “Sekretari i Përgjithshëm i sheh si plotësisht të papranueshme veprimet e vazhdueshme përshkallëzuese ndaj UNRWA-s, të cilat janë në kundërshtim me detyrimet e qarta të Izraelit sipas ligjit ndërkombëtar, përfshirë Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe Konventën mbi Privilegjet dhe Imunitetet e OKB-së”.
“Sekretari i Përgjithshëm i bën thirrje Qeverisë së Izraelit të ndalojë menjëherë shkatërrimin e kompleksit të UNRWA-s në Sheikh Jarrah dhe të kthejë dhe rivendosë kompleksin dhe ambientet e tjera të UNRWA-s nën administrimin e OKB-së pa vonesë” shtoi ai.
Muajin e kaluar, parlamenti izraelit (Knesset) miratoi një ligj për të ndaluar furnizimin me ujë dhe energji elektrike për ambientet e UNRWA-s në Kudsin Lindor.
Izraeli ka ndërmarrë më parë veprime të ngjashme ndaj UNRWA-s. Në vitin 2024, Knesset miratoi ligj që ndalon aktivitetet e agjencisë së OKB-së në Izrael, duke pretenduar se disa punonjës të UNRWA-s ishin përfshirë në ngjarjet e 7 tetorit 2023, pretendime që agjencia i ka mohuar. OKB-ja ka theksuar se UNRWA respekton standarde strikte të neutralitetit.