Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB), Antonio Guterres mirëpriti një vendim historik të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), e cila e shpalli Mianmarin përgjegjës për gjenocidin ndaj myslimanëve Rohingya, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Guterres e cilësoi vendimin si një njohje të fuqishme të viktimave dhe një dëshmi të drejtësisë ndërkombëtare. Ai tha se vendimi konfirmoi se “pandëshkueshmëria për akte të tilla të tmerrshme nuk duhet të lejohet”.
Guterres theksoi se vendimi ishte “detyrues, përfundimtar dhe i paapelueshëm”, duke i bërë thirrje Mianmarit që të zbatojë vendimin e gjykatës. “Thyerja e ciklit të pandëshkueshmërisë në Mianmar dhe sigurimi i përgjegjësisë janë thelbësore për pajtimin kombëtar dhe paqen e qëndrueshme”, tha ai.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) vendosi me shumicë prej 9 votash pro dhe 6 kundër se Mianmari kishte kryer gjenocid gjatë operacioneve ushtarake kundër myslimanëve Rohingya në shtetin verior Rakhine në vitin 2017.
Vendimi shënoi herën e parë që gjykata më e lartë e OKB-së shpalli një shtet përgjegjës për kryerjen e gjenocidit. Gjatë leximit të vendimit, kryetari i GJND-së, Yuji Iwasawa tha se Mianmari kishte shkelur detyrimet e tij sipas Konventës për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit.
Gjykata konstatoi se forcat e sigurisë së Mianmarit kishin vrarë mijëra civilë Rohingya, kishin kryer dhunë seksuale në shkallë të gjerë dhe akte ekstreme dhune ndaj fëmijëve.
Ajo përmendi gjithashtu sulmet ndaj Rohingya-ve që po largoheshin përtej kufirit drejt Bangladeshit. Gjyqtarët arritën në përfundimin se shkalla dhe metodat e operacioneve ushtarake tejkalonin nevojat ushtarake dhe pasqyronin synimin për të shkatërruar një pjesë të konsiderueshme të popullsisë Rohingya.
Gjykata urdhëroi Mianmarin të marrë masa të menjëhershme dhe efektive për të hetuar personat e dyshuar për kryerjen e krimeve, për të siguruar dhënien e përgjegjësisë dhe për të lehtësuar kthimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz të Rohingyave të zhvendosur.
Ajo urdhëroi gjithashtu kthimin e pronave dhe kompensimin e viktimave.