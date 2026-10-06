Kreu i OKB-së u bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të rikthehen te diplomacia, t’i japin fund luftës

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, të martën u bëri thirrje SHBA-së dhe Iranit të rikthehen te diplomacia dhe t’i japin fund luftës, ndërsa vlerësoi “rolin kyç” të Pakistanit në krijimin e kushteve për dialog mes dy palëve, transmeton Anadolu.
“Përpjekjet tuaja ndihmuan në arritjen e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit më 17 qershor, armëpushimit të mëvonshëm dhe kuadrit për negociata të mëtejshme”, tha ai, duke shtuar se “çdo pakistanez duhet të jetë krenar për këtë rol kyç”.
Guterres i bëri këto deklarata gjatë një konference të përbashkët për media me ministrin e Jashtëm pakistanez, Ishaq Dar, në Islamabad. Guterres po viziton vendin nga e marta deri të enjten.
“Dhe nga Islamabadi, dua t’u dërgoj një mesazh të qartë dhe të fortë të gjitha palëve: Jepini fund konfliktit. Rikthehuni te diplomacia. Rivendosni plotësisht të drejtat dhe liritë e lundrimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”, tha Guterres.
Duke folur për Palestinën, ai tha se “nuk do të ketë kurrë paqe në rajon” derisa e drejta e popullit palestinez për vetëvendosje të realizohet plotësisht, “siç ka mbrojtur prej kohësh Pakistani”.
Dar tha se të dyja palët diskutuan çështje rajonale dhe globale që lidhen me paqen dhe sigurinë, përfshirë Palestinën, Jammu dhe Kashmirin, Afganistanin, luftën kundër terrorizmit dhe të ardhmen e multilateralizmit.
Ai tha se e informoi Guterresin për qëndrimet e Pakistanit lidhur me Jammu dhe Kashmirin dhe Traktatin për Ujërat e Indusit, duke rikonfirmuar thirrjen e Islamabadit për një zgjidhje “të drejtë dhe paqësore” të mosmarrëveshjes për Kashmirin, në përputhje me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.