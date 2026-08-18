Kreu i Premierligës: FIFA ka shtypur “butonin e vetëshkatërrimit” me planin e Kupës së Botës

Drejtori ekzekutiv i Premierligës angleze, Richard Masters, tha të martën se FIFA “shtypi butonin e vetëshkatërrimit” me planin e dështuar për shitjen e aksioneve në Kupën e Botës, transmeton Anadolu.
“Kjo është një plagosje e shkaktuar nga vetë organizata. Organizata ka shtypur butonin e vetëshkatërrimit dhe pasojat e kësaj tani ndikojnë në zgjidhjet që duhet të gjenden”, tha Masters për BBC Sport.
Ai tha se FIFA, si organizatë jofitimprurëse, duhet ta mbajë Kupën e Botës në mirëbesim për të ardhmen e futbollit, në vend që të shqyrtojë mundësinë e shitjes së një pjese të saj.
“Unë nuk mendoj se FIFA duhet të shqyrtojë ndonjëherë mundësinë e shitjes së një pjese të Kupës së Botës”, tha ai.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, po përballet me kritika në rritje për planin e braktisur për shitjen e aksioneve në kompeticionet e FIFA-s, përfshirë Kupën e Botës.
UEFA, Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) dhe Konfederata e Futbollit të Amerikës së Veriut, Qendrore dhe Karaibeve (CONCACAF) e kanë akuzuar FIFA-n për “mashtrim” dhe “shkelje themelore të besimit” lidhur me mënyrën se si e trajtoi propozimin.
Disa federata kombëtare të futbollit, përfshirë Federatën Angleze të Futbollit (FA), gjithashtu kanë tërhequr mbështetjen për Infantinon.
Masters mbështeti qëndrimin e FA-së, duke thënë: “Mendoj se është një ide e keqe dhe FA-ja ka mbajtur qëndrimin e duhur sa i përket Giannit”.
Ai gjithashtu bëri thirrje për një “kandidat të unitetit” që të sfidojë Infantinon për presidencën e FIFA-s.
“Unë mendoj se një kandidat i përbashkët duhet të ketë në agjendën e tij reformimin e FIFA-s dhe ndoshta edhe reformimin e rolit të presidentit dhe mënyrës se si ai ndërvepron me këto çështje”, tha ai.
Infantino kërkon rizgjedhjen në Kongresin e FIFA-s në mars 2027, por deri tani asnjë sfidues nuk ka shpallur kandidaturën e tij.