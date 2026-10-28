Kreu i Programit Botëror të Ushqimit e quan urinë në Gaza “të papranueshme”, zotohet të mbrojë punonjësit humanitarë

Drejtuesi i Programit Botëror të Ushqimit (WFP) të OKB-së, Luke Lindberg, tha të mërkurën se situata e urisë në Rripin e Gazës është “e papranueshme”, duke u zotuar se do të mbrojë stafin e tij nga sulmet, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në selinë e OKB-së në Nju Jork, Lindberg tha se në Gaza “ka një nevojë shumë të madhe”, duke përmendur shkurtimet e financimit si një pengesë të madhe për punën e agjencisë.
I pyetur se si do të trajtonte rastet kur trupat izraelite qëllojnë ndaj autokolonave të WFP-së, duke pasur parasysh lidhjet e tij me Shtëpinë e Bardhë, Lindberg tha se siguria e stafit është “shqetësimi im kryesor”.
“Do të mbroj pa asnjë dyshim punonjësit tanë, pavarësisht se ku ndodhen në botë”, tha ai.
Ai shtoi se “nëse diku në botë ka njerëz që sulmojnë punonjësit humanitarë, do të bëj patjetër gjithçka që mundem për t’i mbrojtur ata nga dhuna ndaj tyre dhe familjeve të tyre”.