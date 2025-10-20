Kreu i UNRWA-së kërkon hetime për “shkelje të qarta” të ligjit humanitar nga Izraeli në Gaza

Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), Philippe Lazzarini, ka kërkuar hetime të pavarura për ato që i quajti “shkelje të qarta” të ligjit ndërkombëtar humanitar në Rripin e Gazës.
“Armëpushimi i brishtë në Gaza duhet të respektohet,” tha Lazzarini në një deklaratë në X.
Ai njoftoi se “dje, katër persona u vranë pas bombardimit nga forcat izraelite të një shkolle të UNRWA-s e cila ishte kthyer në strehimore për refugjatët në kampin e Nuseiratit. Raportohet se edhe më shumë janë plagosur.”
“Që nga nisja e luftës, më shumë se 800 persona janë vrarë dhe afërsisht 2,600 janë plagosur në incidente të ndara që kanë prekur 300 objekte të UNRWA-s,” tha Lazzarini, duke i cilësuar këto sulme si shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare.
“Unë përsëris thirrjen time për hetime të pavarura ndaj këtyre shkeljeve të qarta të ligjit humanitar,” shtoi ai.
“Pushoni zjarrin dhe duhet të vijë llogaridhënia.” /mesazhi