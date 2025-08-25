Kreu i ushtrisë izraelite i kërkon Netanyahut të pranojë propozimin për shkëmbimin e të burgosurve

Kreu i Shtabit të Përgjithshëm izraelit, Eyal Zamir, i bëri thirrje të dielën kryeministrit Benjamin Netanyahu që të pranojë një propozim aktual për shkëmbimin e të burgosurve, duke paralajmëruar se pushtimi i qytetit të Gazës paraqet “rreziqe serioze” për jetën e pengjeve.
Kjo thirrje vjen ndërsa familjet izraelite të pengjeve ushtrojnë presion në rritje për të arritur një marrëveshje që siguron lirimin e të afërmve të tyre.
Të enjten, Netanyahu urdhëroi nisjen e menjëhershme të negociatave për lirimin e të gjitha pengjeve, ndërkohë që vazhdoi planet për pushtimin e qytetit të Gazës dhe zhvendosjen e banorëve të tij.
Komentet e Netanyahut tregojnë se ai mund të kërkojë një marrëveshje me kushte të reja, ndërsa ndërmjetësuesit presin një përgjigje zyrtare nga ai për një propozim egjiptian-katarian, kryesisht në përputhje me marrëveshjet e mëparshme izraelite dhe së fundmi të pranuara nga Hamas.
“Ka një marrëveshje në tavolinë, dhe duhet të pranohet tani”, tha Zamir në komente të transmetuara nga kanali izraelit 13.
“Ushtria ka ofruar kushtet për realizimin e saj, dhe vendimi tani është në duart e Netanyahut.”
Kreu i ushtrisë ripërsëriti shqetësimet e tij mbi një plan për pushtimin e qytetit të Gazës.
“Ushtria është e aftë të pushtojë Gazën, por operacioni mund të rrezikojë seriozisht jetën e pengjeve”, tha ai.
Familjet e pengjeve mirëpritën komentet e Zamirit.
“Kreu i shtabit reflekton kërkesën e shumicës së publikut izraelit për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që rikthen 50 pengje dhe përfundon luftën”, thuhej në një deklaratë.
Izraeli vlerëson se Hamasi mban 50 pengje, përfshirë 20 të gjallë, ndërsa Tel Avivi mban mbi 10.800 palestinezë, ndërkohë që grupet e të drejtave raportojnë për tortura dhe neglizhencë mjekësore.
Të premten, ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, miratoi planet e ushtrisë për pushtimin e qytetit të Gazës, duke premtuar sulme të rënda dhe zhvendosje të popullsisë.
Sipas Kanalit 12, propozimi aktual përfshin ripozicionimin izraelit pranë kufirit për të lejuar ndihmat humanitare, një armëpushim të përkohshëm 60-ditor gjatë të cilit shkëmbimi do të ndodhë në dy faza, lirimi i 10 pengjeve të gjalla dhe 18 trupave izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë, dhe diskutime mbi marrëveshjet për armëpushim të përhershëm.