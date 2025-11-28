Kreu i Zyrës Presidenciale të Ukrainës: Zelenskyy nuk do të pranojë t’i lëshojë territor Rusisë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy nuk do të pranojë t’i lëshojë territor Rusisë, tha Andriy Yermak, kreu i Zyrës Presidenciale të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për revistën amerikane “The Atlantic”, të publikuar të enjten, Yermak argumentoi se “asnjë person i shëndoshë mendërisht” nuk do të nënshkruante një dokument për të hequr dorë nga territori dhe se “askush nuk duhet të mbështetet” te Kievi për ta bërë këtë për sa kohë që Zelenskyy është president.
“Kushtetuta e ndalon këtë. Askush nuk mund ta bëjë këtë nëse nuk dëshiron të shkojë kundër kushtetutës ukrainase dhe popullit ukrainas”, u citua të ketë thënë ai.
“E gjithë ajo për të cilën mund të flasim realisht tani është të përcaktojmë vijën e kontaktit. Dhe kjo është ajo që duhet të bëjmë”, shtoi Yermak.
Deklaratat e tij erdhën teksa presidenti rus Vladimir Putin tha në një konferencë për mediat në kryeqytetin kirgiz, Bishkek se “lufta në Ukrainë do të përfundojë me tërheqjen e trupave ukrainase nga territoret që aktualisht janë nën kontrollin e tyre”.
“Nëse ata nuk largohen, ne do ta arrijmë këtë me forcën e armëve”, shtoi ai.
Rusia vazhdon të pretendojë përparime në Ukrainën lindore në muajt e fundit, veçanërisht në rajonin e Donetskut, mes luftës prej më shumë se tre vjet e gjysmë, e cila kohët e fundit ka parë diskutime të rinovuara mbi një plan të propozuar të hartuar nga SHBA-ja që synon avancimin e përpjekjeve për paqe.