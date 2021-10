Kriza e energjisë rrit çmimet globale të metaleve

Metalet industriale po përfitojnë nga kërkesa të forta dhe ndërprerje të furnizimit për shkak të rritjes së shpejtë të çmimeve të gazit dhe qymyrit, gjë që po rrit kostot për minierat dhe rafineritë, nga Kili në Kinë, sipas Financial Times.

Çmimet e bakrit u mbyllën në nivelin më të lartë në 10 vjet, duke u rritur mbi 10 000 dollarë për ton, këtë javë, ndërsa zinku u rrit deri në 10 për qind, një vlerë rekord e paparë prej rreth 15 vjetësh, kurse alumini u tregtua në nivele që nuk shiheshin që nga kriza financiare e vitit 2008.

Mungesat në furnizim po tejkalojnë shqetësimet në lidhje me rritjen ekonomike globale ose një rritje të mundshme të normave të interesit, sipas analistëve.

“Investitorët iu drejtuan të lëkundur tregut të metaleve me shpresën se shkurtimet e prodhimit, të nxitura nga çmimet e rritura të energjisë, do të tejkalojnë kërkesën më të ulët të mundshme, nëse ndjenja ndryshon kur normat e interesit lëvizin më të larta”, tha John Browning, një analist në BANDS Financial, në Shanghai.

Inventarët e bakrit fizik në Bursën e Metalëve, në Londër, ranë në nivelet e tyre më të ulëta që nga viti 1974 këtë javë, sipas Kingdom Futures, në kuadër të kërkesës së madhe.

Goldman Sachs tha në një raport të kohëve të fundit se rezervat e metaleve mund të arrijnë një nivel të ulët historik deri në fund të vitit dhe “të zbrazen plotësisht” deri në tremujorin e dytë të vitit të ardhshëm.

“Ne jemi në pikën ku ndryshimet e vogla në nivelin e inventarëve do të kenë një ndikim të ekzagjeruar në çmim”, tha Vanessa Davidson, drejtoreshë e kërkimit dhe strategjisë së bakrit në zyrën konsullore të mallrave CRU.

CRU vlerëson se deri në vitet 2030, përdorimi i bakrit në turbinat me erë, automjetet elektrike dhe teknologji të tjera “jeshile” do të godasë 6 milionë ton bakër të rafinuar, duke zënë 20 për qind të konsumit global. /atsh