Kriza e personave të zhdukur në Meksikë mund të prekë 165.000 fëmijë

Rreth 165.000 fëmijë dhe adoleshentë në Meksikë mund të kenë një prind të zhdukur, sipas një vlerësimi paraprak nga organizata për të drejtat e njeriut Tejiendo Redes Infancia, transmeton Anadolu.
Organizata publikoi një raport të titulluar “Bijat dhe bijtë e personave të zhdukur në Meksikë”, duke nxjerrë në pah ndikimin e zhdukjeve te fëmijët, të cilët mbeten kryesisht të padukshëm në të dhënat zyrtare.
Juan Martin Perez Garcia, koordinator rajonal i Tejiendo Redes Infancia, tha se vlerësimi nuk ishte një numërim i saktë, por synon të nxjerë në pah mangësitë në të dhënat zyrtare mbi lidhjet familjare të personave të zhdukur dhe mënyrën se si këto mangësi ndikojnë në politikat publike për viktimat indirekte.
Sipas raportit, vlerësimi bazohet në 103.176 persona të moshës 15 deri në 49 vjeç, të cilët deri në gusht të vitit 2026 ishin regjistruar në Meksikë si të zhdukur ose të pagjetur.
Tejiendo Redes Infancia përdori mesataren kombëtare prej 1,60 fëmijësh për person, bazuar në Anketën Kombëtare të Dinamikës së Popullsisë të Meksikës të vitit 2023, për të vlerësuar se 165.081 fëmijë mund të jenë potencialisht të prekur nga zhdukjet.
Regjistri Kombëtar i Personave të Zhdukur dhe të Pagjetur i Meksikës (RNPDNO) regjistron personat e zhdukur, por nuk identifikon fëmijët e tyre, moshën e tyre, se kush kujdeset për ta apo çfarë mbështetjeje marrin.
Organizata tha se mungesa e një informacioni të tillë i pengon autoritetet t’i identifikojnë këta fëmijë si viktima indirekte dhe të hartojnë politika dhe të ndajnë burime për mbrojtjen dhe ndihmën e tyre.
Raporti tha se zhdukja e një prindi mund të çrregullojë kujdesin ndaj fëmijëve, të ulë të ardhurat e familjes, të ndikojë në arsimimin e fëmijëve dhe të rrisë pasigurinë, stigmatizimin dhe rrezikun e riviktimizimit.
Tejiendo Redes Infancia u bëri thirrje autoriteteve meksikane të krijojnë një mekanizëm të posaçëm për të identifikuar, mbrojtur dhe ndihmuar fëmijët, prindërit e të cilëve janë zhdukur.
Perez Garcia bëri gjithashtu thirrje për financim të posaçëm publik, duke theksuar se aktualisht nuk ka një buxhet specifik për adresimin e nevojave të këtyre fëmijëve.
Organizata tha se mungesa e informacionit për familjet gjithashtu vendos një barrë më të madhe të kujdesit mbi nënat, gjyshet, vëllezërit dhe motrat, partnerët dhe të afërmit e tjerë.
Raporti vjen në një kohë kur Meksika vazhdon të përballet me një krizë të madhe të personave të zhdukur dhe të pagjetur, me më shumë se 100.000 raste vetëm të personave të moshës 15 deri në 49 vjeç, sipas analizës së organizatës.