Kryebashkiaku i Kievit u bën thirrje banorëve të largohen nga qyteti, pasi sulmi lë mijëra ndërtesa pa ngrohje

Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, të premten u bëri thirrje banorëve të largohen përkohësisht nga kryeqyteti ukrainas, duke thënë se një sulm rus në shkallë të gjerë dëmtoi infrastrukturën kritike, duke lënë pothuajse gjysmën e ndërtesave të apartamenteve të qytetit pa ngrohje, transmeton Anadolu.
Gati 6.000 ndërtesa apartamentesh në Kiev janë aktualisht pa ngrohje për shkak të dëmeve të shkaktuara nga greva e natës, tha Klitschko në një deklaratë në Telegram.
Kryebashkiaku i Kievi u bëri thirrje banorëve të largohen përkohësisht nga qyteti, nëse është e mundur, në vende ku ka burime alternative të ngrohjes dhe energjisë elektrike.
Autoritetet ukrainase thanë se kryeqyteti u sulmua gjatë natës me dronë dhe raketa, duke përfshirë raketa balistike, me ndikime të regjistruara në disa rrethe. Sipas zyrtarëve, 4 persona u vranë dhe të paktën 25 të tjerë u plagosën.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se në përgjigje të përpjekjes së dyshuar të Kievit për të sulmuar rezidencën e Presidentit Vladimir Putin, forcat e saj nisën një sulm masiv, përfshirë edhe me raketën Oreshnik, ndaj objektivave kritike ukrainase.