Kryediplomati gjerman: Marrëveshja e paqes Rusi-Ukrainë nuk do t’i japë fund kërcënimit ndaj NATO-s

Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul paralajmëroi sot se Rusia do të mbetet kërcënim për sigurinë evropiane edhe nëse negociatat e vazhdueshme sjellin marrëveshje paqeje midis Kievit dhe Moskës, transmeton Anadolu.
“Putini e ka bërë përballjen me Perëndimin parimin udhëheqës të politikës së jashtme të Rusisë dhe po krijon mundësinë për një luftë kundër NATO-s në të ardhmen”, tha Wadephul gjatë vizitës së tij në Letoni.
“Fatkeqësisht, asnjë marrëveshje paqeje me Ukrainën nuk do ta ndryshojë këtë. Prandaj, ne duhet të investojmë në forcimin e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së krahut lindor të NATO-s”, tha ai duke u bërë thirrje aleatëve evropianë të rrisin shpenzimet dhe investimet e tyre në mbrojtje.
Kryediplomati gjerman akuzoi Moskën për kryerjen e “luftës hibride” kundër Evropës, duke përmendur dëmtimin e të dhënave nënujore dhe kabllove të energjisë në Detin Baltik, ndërhyrjet me dronë në hapësirën ajrore evropiane dhe fushatat e dezinformimit që synojnë zgjedhjet demokratike.
Ai riafirmoi angazhimin e Gjermanisë për sigurinë e aleatëve në rajon dhe përsëriti se Berlini është gati të marrë një rol më të fortë për sigurinë dhe mbrojtjen evropiane.
“Ju e dini më mirë se kushdo tjetër se çfarë do të thotë të sundohesh nga të tjerët. Ju e dini se çfarë do të thotë të luftosh për liri. Na keni thënë për një kohë të gjatë të ruhemi nga imperializmi dhe agresioni i Rusisë, duhet të përgatitemi. Më lejoni t’ju siguroj se kemi dëgjuar dhe kuptuar”, tha Wadephul.