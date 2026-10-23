Kryediplomati gjerman vlerëson bisedimet në Stamboll, thotë se fuqitë evropiane dhe rajonale do të takohen sërish

Ministri i Punëve të Jashtme i Gjermanisë, Johann Wadephul, ka deklaruar se bisedimet në Stamboll mes fuqive evropiane dhe rajonale ishin të suksesshme, ndërsa pjesëmarrësit ranë dakord të zhvillojnë takime të rregullta për të diskutuar zgjidhjet e konflikteve ndërkombëtare, raporton Anadolu.
“Kjo shkoi më mirë nga sa kishim shpresuar. Gjithçka shkoi aq mirë sa ramë dakord që tani e tutje të takohemi rregullisht”, u tha Wadephul gazetarëve në Stamboll.
“Takimi i ardhshëm do të mbahet në Gjermani. Të gjithë e pranuan ftesën time”, shtoi ai.
Në takim morën pjesë ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar, të njohura si fuqitë E3, si dhe Italia nga pala evropiane, ndërsa fuqitë rajonale përfaqësoheshin nga Turqia, Egjipti, Pakistani dhe Arabia Saudite (R4).
“Pasojat e konflikteve po ndihen rëndë në secilin prej tetë shteteve. Natyrisht, këto ndikime shfaqen në mënyra të ndryshme”, tha Wadephul, duke iu referuar ndikimit të luftës mes SHBA-së dhe Iranit në sigurinë rajonale dhe çmimet e naftës, si dhe pasojave të luftës Rusi-Ukrainë në eksportet e drithërave dhe kërcënimit të urisë në Afrikë.
Siç tha ai, këto zhvillime e kanë bërë të qartë se ekziston “një nevojë urgjente për të parandaluar një përshkallëzim të ri të të gjitha këtyre konflikteve”.
“Në ditët në vijim, synojmë të punojmë me të gjithë bashkëbiseduesit tanë për të nxitur rikthimin në tryezën e negociatave, në vend të përdorimit të armëve. Megjithatë, siç theksova edhe këtë mëngjes, natyrisht që nuk ekziston ndonjë zgjidhje e thjeshtë dhe e gatshme”, shtoi ai.