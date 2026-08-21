Kryediplomati i Kuvajtit pritet të vizitojë Kinën mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm i Kuvajtit, Sheikhu Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kinë gjatë fundjavës, në një kohë tensionesh në Lindjen e Mesme, njoftoi Pekini të premten, transmeton Anadolu.
Al-Sabah do të vizitojë Pekinin për dy ditë, duke filluar nga e diela, me ftesë të ministrit të Jashtëm, Wang Yi, bëri të ditur Ministria e Jashtme e Kinës në një deklaratë.
Vizita zhvillohet në një kohë kur vijon konflikti SHBA-Iran në Lindjen e Mesme, ku Teherani është kundërpërgjigjur ndaj sulmeve ajrore amerikane duke goditur bazat amerikane në Kuvajt dhe vende të tjera të Gjirit.
Kina dhe Kuvajti shënuan këtë vit 55-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike.
Tregtia dypalëshe mes Kinës dhe Kuvajtit u rrit në 18,58 miliardë dollarë vitin e kaluar, ndërsa ekonomia e dytë më e madhe në botë mbeti partneri më i madh tregtar i vendit të Gjirit për 11 vite radhazi.
Pas vizitës në Kinë, ministri i Jashtëm i Kuvajtit, Al-Sabah, do të udhëtojë drejt Seulit për një vizitë zyrtare, sipas Ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut.
Ministri i Jashtëm i Koresë së Jugut, Cho Hyun, do të presë homologun e tij kuvajtian për bisedime të martën.