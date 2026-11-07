Kryediplomati italian: Të dhënat e mia personale janë publikuar në “rrjet të errët”, ekspozohen ndaj kërcënimeve

Ministri italian i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, ka deklaruar se kriminelët kibernetikë kishin publikuar të dhënat e tij personale në “rrjet të errët” dhe po kërkonin informacione të tjera për të dhe familjen e tij, duke i ekspozuar ata ndaj “kërcënimeve dhe frikësimit të ri”, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Tajani tha se autorët kishin disa ditë që shpërndanin të dhënat e tij dhe ofronin para për informacione shtesë rreth tij dhe njerëzve të afërt me të.
“Reagimi im është shumë i thjeshtë… në asnjë mënyrë nuk do të frikësohem”, tha ai.
Tajani e lidhi shënjestrimin e pretenduar me mbështetjen e Italisë për Ukrainën, duke theksuar: “Qëndrimi ynë ndaj Ukrainës është arsyeja politike përse jam bërë shënjestër”.
Ai argumentoi se “mbrojtja e sovranitetit, demokracisë dhe pavarësisë së Ukrainës është e rrezikshme në sytë e këtyre subjekteve kriminale”.
Kryediplomati italian sugjeroi gjithashtu se kërcënimet ishin pjesërisht një reagim ndaj masave të sigurisë kibernetike të ndërmarra në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë gjatë muajve të fundit.
Ai tha se më 1 janar ishte krijuar një drejtori e posaçme për sigurinë kibernetike, me qëllim kundërshtimin e ndërhyrjeve kibernetike nga aktorë “shpesh të lidhur në njëfarë mënyre me entitete shtetërore armiqësore ndaj nesh”.
“Ne jemi operacionalë dhe të lidhur me aleatët tanë”, tha Tajani, duke u zotuar se do të vazhdojnë forcimin e bashkëpunimit kundër kërcënimeve kibernetike.