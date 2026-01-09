Kryediplomati japonez: Japonia synon të “luajë një rol proaktiv” në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm japonez, Toshimitsu Motegi, tha se Tokio synon të “luajë një rol proaktiv” në Lindjen e Mesme, përpara vizitës së tij në rajon, duke përfshirë një ndalesë në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Motegi është planifikuar të vizitojë Izraelin, Palestinën, Katarin, Filipinet dhe Indinë në një udhëtim nëntëditor, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme.
“Planifikoj të vizitoj këto rajone ndërsa rendi ekzistues ndërkombëtar po tronditet, me qëllim që të mbështes dhe forcojë një rend ndërkombëtar të lirë dhe të hapur të bazuar në rregulla.
Bashkëpunimi ynë me vendet me të njëjtat mendime dhe për më tepër forcimi i marrëdhënieve tona me të ashtuquajturat shtete globale të jugut nuk ka qenë kurrë më i rëndësishëm”, tha Motegi në një konferencë shtypi në Tokio të premten.
Rajoni i Lindjes së Mesme është “thelbësor për stabilitetin e bashkësisë ndërkombëtare”, shtoi ai.
Në Izrael, Motegi do të takohet me homologun e tij, Gideon Sa’ar dhe do të vizitojë Qendrën e Koordinimit Civilo-Ushtarak të udhëhequr nga SHBA-ja.
Motegi dhe Sa’ar do të diskutojnë situatën në Lindjen e Mesme dhe përpjekjet ndërkombëtare për rindërtimin e Gazës, thuhet në deklaratë.
Në Bregun Perëndimor, Motegi do të takohet me presidentin palestinez, Mahmoud Abbas dhe kryeministrin, Mohammad Mustafa për të diskutuar “realizimin” e një zgjidhjeje me dy shtete.
Muajin e kaluar, Japonia kritikoi ashpër Izraelin për vendbanimet e reja në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar se aktivitetet e vendbanimeve “janë në shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe dëmtojnë” qëndrueshmërinë e një zgjidhjeje me dy shtete.
Ajo gjithashtu ka sanksionuar katër kolonë izraelit të përfshirë në dhunë.
“Për të përmirësuar situatën përreth Palestinës dhe Izraelit, duhet të ketë një zbatim të qëndrueshëm të planit gjithëpërfshirës dhe Japonia synon të luajë një rol proaktiv në mënyrë që të lehtësojë tensionin dhe të ndërtojë një paqe në këtë rajon”, tha Motegi gjatë informimit.
Motegi tha se qëllimi kryesor i vizitës së tij është “t’u ofrojë të dyja palëve pikëpamjen tonë të sinqertë mbi masat konkrete dhe ne dëshirojmë të shpjegojmë qëndrimin dhe pikëpamjen e Japonisë”.
Në Katar, kryeministri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, i cili është gjithashtu ministër i Jashtëm i kombit të Gjirit, do të presë Motegin. Ata do të zhvillojnë një dialog strategjik për të forcuar lidhjet dypalëshe.
Më vonë, Motegi do të vizitojë gjithashtu Indinë dhe Filipinet, për bisedime zyrtare.