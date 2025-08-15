Kryediplomati Lavrov: Rusia ka një qëndrim të qartë për takimin Putin-Trump

Rusia ka “një qëndrim të qartë dhe të kuptueshëm” dhe argumente për ta mbështetur atë në takimin e ardhshëm midis presidentit Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan, Donald Trump në Alaska, tha kryediplomati rus, Sergey Lavrov, transmeton Anadolu.
Duke komentuar vërejtjet e Trump se ka 25 për qind shanse për dështim në negociata, Lavrov, në një intervistë me kanalin televiziv rus “Rossiya 1”, tha se pala ruse nuk bën kurrë parashikime.
“Ne e dimë që kemi argumente dhe një qëndrim të qartë dhe të kuptueshëm. Ne do ta paraqesim atë”, tha ai.
Lavrov theksoi se është arritur mjaftueshëm gjatë vizitave të të dërguarit të SHBA-së Steve Witkoff, i cili veproi në emër të presidentit amerikan. “Shpresoj se do ta vazhdojmë këtë bisedë të dobishme”, shtoi ai.
Putin dhe Trump sot do të takohen në Anchorage, qytetin më të madh të shtetit amerikan të Alaskës, ku do të diskutojnë në një përpjekje për të gjetur pikë të përbashkët për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila vazhdon që nga shkurti i vitit 2022.