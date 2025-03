Kryediplomati rus: Moska retorikën bërthamore të Macronit e sheh si një kërcënim

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov ka deklaruar se Moska retorikën bërthamore të presidentit francez, Emmanuel Macron, e sheh si një kërcënim, transmeton Anadolu.

“Nëse ai na konsideron një kërcënim, thërret një takim të shefave të shtabit të përgjithshëm të vendeve evropiane dhe Britanisë, thotë se është e nevojshme të përgatitemi për përdorimin e armëve bërthamore kundër Rusisë, ky është natyrisht një kërcënim”, tha Lavrov në një konferencë të përbashkët për media në Moskë me homologun e tij nga Zimbabve, Amon Murwira.

Duke i quajtur komentet e presidentit francez për Rusinë se kërcënon Evropën dhe Francën si “budallaqe”, Lavrov tha se Macron akoma nuk duhet të telefonojë homologun e tij rus, Vladimir Putin, pavarësisht se tha se do ta bënte.

“Z.Macron në mënyrë periodike deklaron me kaq krenari se do të telefonojë Putinin, do të flasë me të. Ai ka mundësi të tilla, askush, siç thonë ata, nuk ia ndalon”, tha ai.

Shefi i diplomacisë ruse argumentoi se lufta e vazhdueshme Rusi-Ukrainë mund të ndalet shpejt nëse ndërpriten furnizimet me ndihmë ushtarake perëndimore në Kiev. Lavrov shtoi se prania e një kontingjenti ushtarak të BE-së në Ukrainë do të ishte e ngjashme me një luftë të drejtpërdrejtë midis Rusisë dhe vendeve evropiane.

Ai tha se Moska nuk sheh hapësirë ​​për kompromis në çështjen e vendosjes së kontingjenteve ushtarake evropiane në Ukrainë, duke theksuar se një skenar i tillë nga Rusia do të konsiderohet në të njëjtën mënyrë si prania e NATO-s në Ukrainë.

Mbrëmë, Macron në një fjalim televiziv drejtuar kombit tha se Rusia është bërë “një kërcënim për Francën dhe Evropën”, duke theksuar më tej se një “debat strategjik” ka nisur për parandalimin bërthamor për të mbrojtur aleatët evropianë.

– Fjalimi i Macronit, “jashtëzakonisht konfrontues”

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov e përshkroi fjalimin e Macronit si “jashtëzakonisht konfrontues” dhe se ai “vështirë se mund të perceptohet si një fjalim i një kreu shteti që mendon për paqen”.

“Përkundrazi, nga ajo që u tha, mund të konkludohet se Franca po mendon më shumë për luftën, për vazhdimin e luftës”, u tha Peskov gazetarëve gjatë një konference për media në Moskë.

Duke argumentuar se komentet e Macronit për një kërcënim ndaj Evropës dhe Francës nga Rusia në mënyrë diplomatike përmbanin “shumë pasaktësi”, Peskov tha se fjalimi i tij nuk prekte atë “si struktura ushtarake e NATO-s (jo vetëm që) zvarritet vazhdimisht, por madje ka bërë hapa të mëdha drejt kufijve të Rusisë”.

“Z.President (Macron) nuk tha asgjë për këtë dhe nuk përmendi shqetësimet dhe frikën legjitime të Rusisë në këtë drejtim dhe nevojën që Rusia të marrë masa hakmarrëse”, shtoi Peskov.

Në lidhje me vendosjen e mundshme të paqeruajtësve evropianë në Ukrainë, Peskov e përcaktoi qëndrimin e Moskës për këtë çështje pas arritjes së armëpushimit si “absolutisht të qartë”.

Ai tha se Kremlini pajtohet me vërejtjet e sekretarit të Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, se konflikti në Ukrainë është një luftë ndërmjetëse midis Moskës dhe Washingtonit, e cila duhet të përfundojë. Ai shtoi se ky këndvështrim është në përputhje me vlerësimin e presidentit Putin.