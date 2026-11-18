Ministri i Punëve të Jashtme i Sirisë, Asaad al-Shaibani, ka deklaruar se Damasku mbetet i “përkushtuar” për arritjen e një mirëkuptimi të sigurisë me Izraelin dhe riaktivizimin e Marrëveshjes së vitit 1974 për Ndarjen e Forcave, në kushtet e sulmeve dhe inkursioneve të vazhdueshme izraelite në territorin sirian, transmeton Anadolu.
Siç transmetuesi shtetëror Alikhbaria, Shaibani foli në një seancë me dyer të mbyllura në margjinat e Forumit të Schumanit për Sigurinë dhe Mbrojtjen në Bruksel, ku tha se Siria “mbetet e përkushtuar për arritjen e një mirëkuptimi të sigurisë me Izraelin, riaktivizimin e marrëveshjes së vitit 1974 për ndarjen e forcave dhe dislokimin e Forcës së Vëzhguesve të OKB-së për Ndarjen e Forcave (UNDOF), me qëllim ruajtjen e stabilitetit”.
Ai tha se Siria është përballur me më shumë se 1.000 sulme ajrore izraelite që nga rënia e regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024.
Shaibani tha se Izraeli ka pushtuar territore të tjera në jug të Sirisë dhe vazhdonte të kryejë inkursione të përditshme, si dhe të tentojë ndalimin e qytetarëve sirianë përgjatë kufirit.
Sulmet, shtoi ai, “minojnë aftësinë tonë për të ruajtur sigurinë në pjesën tjetër të territorit sirian”.
Alikhbaria raportoi se forcat izraelite sot hynë në fshatin Al-Samdaniyah al-Sharqiyah, në pjesën qendrore të provincës Quneitra, me tre automjete ushtarake, ndërsa avionët zbulues fluturonin mbi zonë. Sipas raportimit, inkursioni ndodhi një ditë pasi forcat izraelite qëlluan me trer predha artilerie në periferi të fshatit.
Dje vonë, Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë dënoi inkursionet e vazhdueshme izraelite në zonat rurale të Quneitras dhe Daraas, si dhe sulmet ndaj civilëve dhe kufizimet ndaj mjeteve të tyre të jetesës.
Ministria siriane deklaroi se këto veprime synojnë të “imponojnë një realitet të paligjshëm përmes forcës së armëve”. Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime për ndalimin e inkursioneve dhe t’i bëjë presion Izraelit që të respektojë të drejtën ndërkombëtare.
Që nga rënia e regjimit të Asadit, Izraeli ka zgjeruar praninë e tij ushtarake në zonën tampon përgjatë Lartësive të pushtuara të Golanit sirian dhe ka hyrë në pjesë të tjera të jugut të Sirisë, pavarësisht Marrëveshjes së vitit 1974 për Ndarjen e Forcave.