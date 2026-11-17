Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, të martën i bëri thirrje Izraelit që të heqë dorë nga politikat që dëmtojnë vendet fqinje, duke theksuar se ai nuk mund ta garantojë sigurinë e vet në kurriz të tyre, raporton Anadolu.
“Izraeli tani duhet ta kuptojë se nuk mund ta garantojë sigurinë e vet duke dëmtuar fqinjët dhe duhet të heqë dorë nga kjo politikë”, tha Fidan në një konferencë të përbashkët për media me ministrin e Jashtëm të Sirisë, Asaad Hassan al-Shaibani, në kryeqytetin turk, Ankara.
Fidan tha se veprimet e Izraelit që synojnë destabilizimin e rajonit dhe të Sirisë po vazhdojnë, duke përbërë kërcënim për arkitekturën e sigurisë dhe të ndërlidhjes që Turqia dhe vendet e tjera të rajonit synojnë të krijojnë.
“Siguria e një vendi nuk mund të ndërtohet mbi paqëndrueshmërinë e fqinjëve të tij”, tha ai.
Ai theksoi se Izraeli duhet t’u japë fund sulmeve në jug të Sirisë dhe se duhet të vendoset një marrëveshje sigurie në bazë të Marrëveshjes së Shkëputjes së Forcave të vitit 1974.
Edhe al-Shaibani theksoi rëndësinë e Sirisë për stabilitetin rajonal, duke thënë: “Stabiliteti i Sirisë është gurthemeli i stabilitetit të Lindjes së Mesme. Ndërkaq, Turqia është partnere e pazëvendësueshme në ndërtimin e kësaj strukture”.
Fidan tha se ai dhe al-Shaibani takohen shpesh dhe se bashkëpunimi mes Turqisë dhe Sirisë po thellohet vazhdimisht, ndërsa kohët e fundit janë realizuar disa projekte të përbashkëta.
– Bashkëpunimi në fusha të ndryshme
Al-Shaibani tha se marrëdhëniet dypalëshe po përparojnë në fushat e tregtisë, energjisë, transportit, sigurisë dhe rindërtimit, ndërsa të dy vendet po ndërmarrin hapa për zgjerimin e bashkëpunimit në këto fusha.
Tregtia dypalëshe në vitin 2025 arriti në afro 3,78 miliardë dollarë, me një rritje prej më shumë se 40 për qind, tha al-Shaibani. Ai shtoi se të dy vendet synojnë ta rrisin vëllimin e tregtisë në 10 miliardë dollarë.
Të dyja palët po punojnë gjithashtu për të rritur kapacitetin e linjës së ndërlidhjes elektrike në 500 megavatë, tha ai.
Janë nisur fluturimet e drejtpërdrejta mes kryeqytetit Damask dhe qyteteve të mëdha turke, Antalya dhe Izmir, ndërsa po punohet për rihapjen e pikëkalimit kufitar Kamishli-Nusaybin.
Al-Shaibani tha se të dy vendet kanë rënë dakord gjithashtu të përshpejtojnë planet për një lidhje hekurudhore që do të shtrihet nga Turqia përmes Sirisë deri në Jordani dhe vendet e Gjirit, të heqin pengesat për transportin rrugor dhe të përmirësojnë infrastrukturën digjitale.
– Universitet i përbashkët në Damask
Në bisedimet para konferencës për media morën pjesë edhe ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, dhe ministri sirian i Mbrojtjes, gjeneralmajor Murhef Abu Qasra.
Fidan tha se Spitali i Zemrës në Damask ka filluar t’u ofrojë shërbime qytetarëve sirianë me pajisje dhe kapacitete të avancuara, në kuadër të një protokolli të nënshkruar mes dy vendeve.
Ai shtoi se Shkolla Ndërkombëtare Turke “Recep Tayyip Erdogan” në Damask ka nisur vitin e ri shkollor muajin e kaluar.
Fidan njoftoi gjithashtu se Turqia dhe Siria kanë arritur marrëveshje për themelimin e një universiteti të përbashkët, Universitetit Turqi-Siri, në kryeqytetin Damask.
Ai tha se sistemet e sigurisë së navigimit të instaluara në aeroportet e Damaskut dhe Halepit kanë ndihmuar gjithashtu në rritjen e kapacitetit të transportit ajror të Sirisë.
“Natyrisht, ende kemi shumë punë përpara nesh”, shtoi Fidan.
– Rindërtimi i Sirisë dhe kthimi i refugjatëve
Al-Shaibani tha se më shumë se 700 mijë sirianë janë kthyer në vendin e tyre, duke theksuar se strehimi, shërbimet bazë dhe mundësitë për sigurimin e mjeteve të jetesës janë të nevojshme për të garantuar që kthimet të jenë të qëndrueshme, vullnetare dhe dinjitoze.
Ai falënderoi Turqinë për strehimin e sirianëve ndër vite dhe tha se Siria është e hapur për pjesëmarrjen e kompanive turke në projektet e rindërtimit.
Al-Shaibani njoftoi gjithashtu se Ambasada e Sirisë në Ankara pritet të hapet në fillim të muajit të ardhshëm.
– Siguria rajonale dhe marrëdhëniet ndërkombëtare
Duke folur për zhvillimet rajonale, al-Shaibani dënoi sulmet ndaj vendeve të Gjirit, duke e cilësuar sigurinë e Gjirit si pjesë të pandashme të sigurisë kombëtare të Sirisë.
Ai theksoi rëndësinë e mbrojtjes së lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe atë të Bab el-Mandebit, duke shtuar se Siria mbështet një zgjidhje të negociuar për t’u dhënë fund konflikteve në rajon.
Al-Shaibani kundërshtoi fuqishëm sulmet izraelite ndaj Sirisë dhe shkeljet e sovranitetit të vendit, duke përsëritur angazhimin e Sirisë ndaj Marrëveshjes së Shkëputjes së Forcave të vitit 1974.
Sa u përket marrëdhënieve me BE-në, al-Shaibani tha se heqja e sanksioneve të BE-së ndaj Sirisë ka hapur rrugën për një partneritet të mirëfilltë mes dy palëve.
Ai tha se Damasku shpreson që marrëdhëniet të shndërrohen në një partneritet ekonomik që do të kontribuonte në zhvillimin e vendit, veçanërisht përmes përpjekjeve për rindërtim.
Ai theksoi se Siria dëshiron të shihet jo si burim krizash në Lindjen e Mesme apo thjesht si përfituese e ndihmave, por si një partnere e besueshme.
Duke iu referuar nisjes së dialogut të nivelit të lartë mes Sirisë dhe BE-së në Bruksel, al-Shaibani tha se edhe një forum i mbajtur në Damask pasqyronte përkushtimin e të dyja palëve për ndërtimin e një partneriteti.
Ai vuri në pah pozitën gjeografike të Sirisë dhe rëndësinë e saj tregtare dhe gjeopolitike për Evropën, duke thënë se të dyja palët do të vlerësojnë mënyrat se si mund të përfitojnë nga kjo pozitë strategjike.
– Aleanca e Mbrojtjes e Mekës
Duke komentuar interesimin për Aleancën e Mbrojtjes të Mekës, të cilën Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani e themeluan në gusht, Fidan tha: “Interesimi i madh për Aleancën e Mbrojtjes të Mekës është tregues i qartë i ndikimit pozitiv që përpjekjet tona të orientuara drejt paqes mund të kenë në rajon”.
Fidan tha se zhvillimet e fundit rajonale kanë dëshmuar nevojën për bashkëpunim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës mes vendeve të rajonit dhe se aleanca është themeluar në përputhje me këtë vizion.
Ai mirëpriti përvetësimin nga vendet e tjera të qasjes së Turqisë për përgjegjësinë rajonale, duke e cilësuar atë si veçanërisht të vlefshme për trajtimin e sfidave të përbashkëta.
Fidan tha gjithashtu se, pas përfundimit të procesit të institucionalizimit të aleancës, Turqia dhe partnerët e saj do të mirëpresin vendet e tjera që kërkojnë paqe në rajon dhe respektojnë të drejtën ndërkombëtare.