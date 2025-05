Kryediplomati turk Fidan mban fjalim në Samitin Joformal të Organizatës së Shteteve Turke në Hungari

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan tha se “Jemi në një pikë kthese në rrugën drejt një zgjidhjeje diplomatike të luftës Rusi-Ukrainë”, transmeton Anadolu.

Sipas informacionit të marrë nga burimet e Ministrisë së Jashtme, Fidan ka zhvilluar një fjalim në Takimin Joformal të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Shteteve Turke (OTS) që organizohet në Budapest të Hungarisë.

Fidan tha se takimi u prit për herë të parë nga një anëtar vëzhgues që është Hungaria.

Ai theksoi se në një periudhë kur sistemi ndërkombëtar nuk është në gjendje të prodhojë paqe, stabilitet dhe drejtësi, Bota Turke po zhvillon bashkëpunimin e tij dita-ditës me mbështetjen rajonale. Fidan tha se derisa ndërmarrin hapa në këtë drejtim, duhet të merret gjithmonë parasysh se janë pjesë e Botës së madhe Turke dhe se duhet të veprojnë me këtë vetëdije.

“Në përputhje me këtë qasje, ne besojmë se është përgjegjësia jonë e përbashkët të veprojmë në solidaritet me qipriotët turq përballë izolimit të padrejtë dhe çnjerëzor të cilit ata i janë nënshtruar për dekada të tëra. Republika Turke e Qipros Veriore, e cila u pranua si anëtare vëzhguese e Organizatës sonë në Samitin e Samarkandit, është pjesë integrale e këshillit tonë familjar. Për çështjen e Karabakut, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë Azerbajxhanit në mënyrën më të fortë të mundshme, së bashku me vendet e tjera të OTS-së, siç bëjmë gjithmonë”, u shpreh Fidan.

Fidan, duke u ndalur në një çështje tjetër që po monitorohet nga afër, Palestina, tha: “Është e papranueshme të përdoret uria si armë kundër civilëve dhe të kërcënohen palestinezët me deportim. Është e rëndësishme që bashkësia ndërkombëtare të ndërmarrë hapa efektivë dhe të vendosur kundër Izraelit me qëllim vendosjen e paqes dhe sigurisë rajonale”.

Kryediplomati turk potencoi se qeveria siriane arriti rezultate konkrete si rezultat i angazhimit të saj me aktorët rajonalë dhe ndërkombëtarë dhe përpjekjeve intensive diplomatike të Turqisë për heqjen e sanksioneve. Ai nënvizoi se mbështetja e Sirisë nga vendet anëtare të OTS-së gjatë kësaj periudhe është me rëndësi të veçantë.

“Jemi në një pikë kthese në rrugën drejt një zgjidhjeje diplomatike të luftës Rusi-Ukrainë. Shpresojmë se bisedimet e zhvilluara në Stamboll do të hapin rrugën për armëpushim gjithëpërfshirës dhe më pas për paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”, u shpreh ai.