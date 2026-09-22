Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Kryediplomati turk merr pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm Turqi-Egjipt-Pakistan-Arabi Saudite

Kryediplomati turk merr pjesë në takimin e ministrave të Jashtëm Turqi-Egjipt-Pakistan-Arabi Saudite

Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan mori pjesë në takimin e gjashtë të ministrave të Jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite në New York, si pjesë e angazhimeve të tij diplomatike në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X, Ministria e Jashtme e Turqisë tha se Fidan mori pjesë në takim, i cili mblodhi së bashku ministrat e jashtëm të katër vendeve.

Fidan gjithashtu iu bashkua një takimi koordinues të mbajtur në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ku mblodhi së bashku ministrat e Jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë.

Takimet ishin pjesë e kontakteve diplomatike të Fidanit në New York, ku ai po merr pjesë në një sërë angazhimesh të nivelit të lartë në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

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