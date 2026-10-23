Kryediplomati turk paralajmëron se një sulm i ri ndaj Iranit do ta përshkallëzonte konfliktin rajonal

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka paralajmëruar se një sulm i ri ndaj Iranit do ta zgjeronte më tej luftën dhe konfliktin në të gjithë rajonin, raporton Anadolu.
“Ndërhyrja ushtarake në Iran nuk është aspak zgjidhje. Askush nuk e mbështet këtë për momentin”, u tha Fidan gazetarëve pas takimit të mekanizmit R4+E3 në Stamboll, takimi i parë i këtij formati.
SHBA-ja dhe Izraeli thuhet se kanë hartuar plane për sulme të reja ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA.
Lufta, e cila filloi në fund të shkurtit, ende nuk ka përfunduar, pavarësisht armëpushimit dhe memorandumit të mirëkuptimit për finalizimin e një marrëveshjeje paqeje.
Duke folur për luftën Rusi-Ukrainë, Fidan tha: “Ose lufta duhet të ndalet ose nëse kjo nuk ndodh, palët duhet të bien dakord për përjashtime lidhur me çështjet e energjisë dhe drithërave”.
Mekanizmi R4 u krijua nga Turqia, Egjipti, Pakistani dhe Arabia Saudite mbi bazën e përgjegjësisë rajonale, me synimin për të mbështetur stabilitetin afatgjatë dhe për të forcuar dialogun mbi çështjet rajonale.
Mekanizmi E3, i përbërë nga Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, u krijua si rezultat i bashkëpunimit diplomatik trepalësh për programin bërthamor të Iranit, i cili nisi në vitin 2003.