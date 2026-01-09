Kryediplomati turk: Turqia pret që SDF-ja të respektojë marrëveshjen e 10 marsit në Siri

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se vendi i tij pret që organizata terroriste YPG/SDF të respektojë marrëveshjen e 10 marsit në Siri dhe të përmbushë detyrimet e saj, raporton Anadolu.
Duke folur në një takim të përbashkët të ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes të Turqisë dhe Indonezisë në kryeqytetin Ankara, Fidan gjithashtu theksoi se sigurimi i rendit publik në Siri është jashtëzakonisht i rëndësishëm për paqen dhe mirëqenien e shoqërisë dhe se lufta kundër terrorizmit duhet të vazhdojë në mënyrën më efektive.
Më 10 mars të vitit 2025, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e marrëveshjes për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thanë se në muajt që pasuan SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Qeveria ka intensifikuar përpjekjet për të ruajtur sigurinë në të gjithë vendin që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, pas 24 vitesh në pushtet.