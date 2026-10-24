Kryediplomati turk zotohet se Ankaraja do të vazhdojë të marrë përgjegjësi për zgjidhjen e çështjeve rajonale

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të marrë përgjegjësi për zgjidhjen e çështjeve rajonale, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Fidan komentoi takimet e ministrave të jashtëm R4 dhe R4+E3, të mbajtura në Stamboll me pjesëmarrjen e Italisë.
Fidan tha se Turqia priti në Stamboll një takim që bashkoi përfaqësues nga tetë vende për të diskutuar sfidat dhe konfliktet e ndërlidhura që prekin Lindjen e Mesme dhe Evropën.
Ai tha se pjesëmarrësit ranë dakord që mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë, duke u udhëhequr nga parimi i përgjegjësisë dhe pronësisë rajonale mbi proceset e zgjidhjes.
“Shpresojmë që kjo nismë, të cilën e kemi udhëhequr, të shndërrohet në një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të kontribuojë në paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe më gjerë. Si Turqi, duke marrë parasysh pozicionin tonë qendror mes dy rajoneve, ne do të vazhdojmë të marrim përgjegjësi për zgjidhjen e çështjeve rajonale”, tha Fidan, duke falënderuar homologët e tij që morën pjesë në takim.