Kryediplomatja e BE-së paralajmëron: Evropa po i afrohet “kambanës së tretë” për sigurinë, duhen veprime mbrojtëse

Bashkimi Evropian (BE) duhet të forcojë urgjentisht aftësitë mbrojtëse, ndërsa kërcënimet e sigurisë thellohen dhe marrëdhënia transatlantike pëson një ndryshim strukturor, tha të mërkurën shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën vjetore të Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes, Kallas paralajmëroi se Evropa është “rrezikshëm afër kambanës së tretë”, duke përdorur një metaforë të kambanave të shkollës për të sugjeruar se dritarja për veprim po mbyllet me shpejtësi dhe se dështimi për të vepruar do të kishte pasoja serioze
Ajo përmendi luftën e Rusisë në Ukrainë, sulmet kibernetike, sabotimin e infrastrukturës kritike, ndërhyrjen e huaj dhe frikësimin ushtarak si kërcënime të vazhdueshme dhe afatgjata për sigurinë evropiane.
Kallas tha se BE-ja nuk mund të mbështetet më te të tjerët për mbrojtjen e saj, duke vënë në dukje se Evropa nuk është më “qendra kryesore e gravitetit” e Uashingtonit. Ndërsa theksoi se SHBA-të mbeten një partner kyç, ajo tha se ndryshimi përtej Atlantikut është strukturor dhe kërkon që Evropa të përparojë.
Ajo identifikoi katër fusha prioritare për veprim urgjent: aftësitë mbrojtëse, industria e mbrojtjes, partneritetet dhe vendimmarrja. Evropa, tha ajo, duhet të kapërcejë fragmentimin, të investojë së bashku dhe të sigurojë që shpenzimet në rritje për mbrojtjen të ofrojnë aftësi efektive dhe në kohë.
Ajo gjithashtu i kërkoi industrisë evropiane të rrisë me shpejtësi prodhimin dhe paralajmëroi se dështimi për ta bërë këtë do të sillte rrjedhjen e fondeve të mbrojtjes jashtë BE-së.
Kallas tha se BE-ja duhet të mbështesë Ukrainën me 60 miliardë euro (mbi 70 miliardë dollarë) ndihmë ushtarake në vitin 2026 dhe 2027 dhe të sigurojë që dërgesat e armëve të përshpejtohen. Ajo gjithashtu bëri thirrje për një koordinim më të ngushtë me NATO-n, duke argumentuar se NATO duhet të bëhet “më evropiane” ndërsa mjedisi global i sigurisë ndryshon.
Lidhur me vendimmarrjen, ajo paralajmëroi se unanimiteti nuk mund të ngadalësojë më veprimet urgjente dhe kërkoi diskutim mbi zgjerimin e votimit me shumicë të kualifikuar në politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-së.