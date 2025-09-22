Kryediplomatja palestineze shpreson që Japonia ta njohë shtetin e Palestinës

Ministrja e Jashtme e Palestinës, Varsen Aghabekian shprehu shpresën që Japonia ta njohë shtetin e Palestinës sa më shpejt të jetë e mundur, transmeton Anadolu.
“Japonia është një vend paqedashës dhe një vend që zbaton ligjin dhe respekton të drejtat e njeriut dhe si e tillë është e natyrshme që ajo të paraqitet me njohjen”, tha ministrja në një intervistë për “Kyodo News” në Ramallah të Bregut Perëndimor të pushtuar.
“Shpresoj që ata të ndryshojnë mendje sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi ajo, duke theksuar se në Rripin e Gazës që nga viti 2023 ka ndodhur gjenocid. Aghabekian shprehu “zhgënjimin” e saj me vendimin e Japonisë për të mos njohur shtetësinë palestineze për momentin dhe i kërkoi Tokios të rishikojë qëndrimin e saj.
Ministri i Jashtëm japonez, Takeshi Iwaya, të premten tha se Japonia do të shtyjë njohjen e shtetit palestinez dhe “në kohën e duhur” do të njoftojë çdo hap drejt njohjes së Palestinës.
“Ishte e qartë se Japonia, në këtë kohë specifike, nuk do ta njohë sepse argumenti është se ata duhet të studiojnë dhe të kalojnë nëpër një proces. Por, përgjigjja ime për këtë është, sa gjatë duhet të studiojnë në rrethanat me të cilat po përballemi aktualisht?”, tha Aghabekian.
Ajo nënvizoi rëndësinë e fuqizimit të Autoritetit Palestinez për realizimin e zgjidhjes me dy shtete. Aghabekian tha se ndihma humanitare dhe ndihma të tjera mund të reduktohen “nëse kemi kontrollin e shtetit tonë dhe burimeve tona”.
Të dielën, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Australia dhe Portugalia deklaruan njohjen e Palestinës, duke e çuar numrin e përgjithshëm të shteteve anëtare të OKB-së që e kanë ndërmarrë këtë hap në 153 nga 193.
Shumë vende të tjera përfshirë Maltën, Luksemburgun, Francën, Belgjikën dhe Armeninë deklaruan plane për të zgjeruar njohjen gjatë sesionit të 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së këtë javë në New York.
Hetuesit e OKB-së arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës, ku më shumë se 65 mijë njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.