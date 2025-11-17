Kryekonsulli në Odesa: Vazhdon zjarri në anijen me flamur turk në portin ukrainas

Zjarri në një anije me flamur të Turqisë, që u godit në një port në Odesa të Ukrainës, vazhdon ende, tha konsulli i përgjithshëm i Turqisë në qytetin jugor, duke përmendur rrezikun e shpërthimit, por duke theksuar se ekuipazhi është evakuuar dhe është mirë.
Duke folur për incidentin në të cilin anija turke e LPG-së, “Orinda”, u godit ndërsa po shkarkonte në Portin Izmail, konsulli Muhittin Celik tha për Anadolu se të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë evakuuar dhe janë në gjendje të mirë.
Celik tha se një dron goditi anijen në një sulm pak pas mesnatës.
“Ekuipazhi i anijes kontaktoi numrin e kujdestarisë të konsullatës sonë dhe raportoi situatën. Stafi ynë konsullor bashkërendoi veprimet me autoritetet lokale dhe siguroi mbrojtjen e nevojshme konsullore, duke marrë masa për sigurinë e ekuipazhit”, tha ai.
“Gjashtëmbëdhjetë anëtarët e ekuipazhit janë me shëndet të mirë. Dy të tretat e sasisë së LPG-së ndodhen ende në bord. Zjarrfikësit në Izmail po përpiqen të ftohin anijen duke e spërkatur me ujë. Masat e sigurisë në port janë rritur për shkak të rrezikut të shpërthimit”, shtoi ai.
Celik shtoi se një ekip teknik nga kompania pronare e anijes pritet të mbërrijë në port.
“Bazuar në raportin e ekipit që vjen nga Turqia, do të përcaktohet nëse anija mund të rikthehet në lundrim”, shtoi ai.
Drejtoria e Përgjithshme Detare e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës të Turqisë kishte njoftuar më herët se anija, me 16 anëtarë turq të ekuipazhit, u godit gjatë shkarkimit në Portin Izmail të Ukrainës dhe shpërtheu zjarr.