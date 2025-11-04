Kryeministri armen: Procesi i paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit është në fazën e zbatimit

Kryeministri armen, Nikol Pashinyan, tha të martën se procesi i paqes midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ka hyrë në një fazë ku dispozitat e marrëveshjeve zyrtare tani duhet të zbatohen, transmeton Anadolu.
Duke folur në Forumin Orbeli 2025: Ndërtimi i Paqes dhe Bashkëpunimit Shumëpalësh, Pashinyan e përshkroi procesin si një “marrëveshje strategjike” midis dy kombeve.
“Thelbi i marrëveshjes është si më poshtë: Armenia dhe Azerbajxhani njohin integritetin territorial të njëri-tjetrit bazuar në Deklaratën Alma-Ata (1991), hapin komunikimet rajonale bazuar në Deklaratën e Washingtonit, kryejnë përcaktimin e kufijve bazuar në rregulloren e paqes tashmë të dakordësuar dhe e lënë njëri-tjetrin në paqe. Ky vizion reflektohet edhe në marrëveshjen e paqes të inicializuar”, tha ai.
Kryeministri armen vuri në dukje se paqja kërkon “vëmendje të përditshme”, duke theksuar se qeveria dhe populli armen mbetet plotësisht i përkushtuar për ta ruajtur atë.
Në gusht, dy fqinjët e Kaukazit Jugor nënshkruan një deklaratë të përbashkët në një samit trepalësh në Shtëpinë e Bardhë së bashku me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, me qëllim përfundimin e dekadave të konfliktit, me angazhime për të ndaluar armiqësitë, për të rihapur rrugët e transportit dhe për të normalizuar marrëdhëniet.
Të dy vendet kanë zhvilluar një sërë luftërash ndërkufitare në rajonin e Karabakut brenda Azerbajxhanit që nga fundi i viteve 1980. Azerbajxhani çliroi plotësisht territorin e tij në vitin 2023.