Kryeministri armen: Vendi planifikon të normalizojë marrëdhëniet me Azerbajxhanin dhe Turqinë

Armenia planifikon të normalizojë marrëdhëniet me Azerbajxhanin dhe Turqinë sipas programit të qeverisë 2026-2031 të paraqitur nga kryeministri Nikol Pashinyan, sipas dokumentit të publikuar të enjten, transmeton Anadolu.
Në Azerbajxhan, qeveria planifikon të vazhdojë punën për përcaktimin e kufirit të përbashkët të vendeve dhe të institucionalizojë paqen duke nënshkruar një traktat paqeje dhe marrëveshje të tjera ligjore përkatëse, sipas programit të zbuluar përpara debateve në parlament.
Qeveria planifikon gjithashtu të zgjerojë kontaktet midis shoqërisë civile dhe komuniteteve të biznesit në Armeni dhe Azerbajxhan si pjesë e përpjekjeve për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Sa i përket Turqisë, qeveria e Armenisë planifikon të vendosë marrëdhënie diplomatike me Ankaranë dhe të hapë kufirin tokësor midis dy vendeve, duke përfshirë hapjen e të paktën dy pikave moderne të kalimit kufitar, thuhet në dokument.
Programi kërkon gjithashtu rivendosjen dhe zgjerimin e transportit, energjisë dhe infrastrukturës digjitale midis Armenisë dhe Turqisë.
Qeveria tha se Armenia do të vazhdojë të ndjekë atë që e përshkroi si një politikë të jashtme “të balancuar dhe balancuese”, me zhvillimin e marrëdhënieve me vendet fqinje – Azerbajxhanin, Turqinë, Gjeorgjinë dhe Iranin – ndër prioritetet e saj kryesore.
Planet janë pjesë e programit më të gjerë të qeverisë 2026-2031, i cili përshkruan prioritetet e saj për politikën e jashtme të vendit dhe bashkëpunimin rajonal.