Kryeministri australian evakuohet nga rezidenca zyrtare për shkak të një “incidenti sigurie”

Kryeministri australian Anthony Albanese u evakuua nga rezidenca e tij zyrtare në Canberra për shkak të një “incidenti sigurie” sot, transmeton Anadolu.
Albanese u zhvendos nga “The Lodge” dhe policia u dërgua në shtëpinë e tij, raportoi SBS News.
Ai është zhvendosur në një vend tjetër të sigurt, sipas Sky News Australia.
Policia federale iu përgjigj “incidentit të sigurisë” të dyshuar të martën në mbrëmje.
“U ndërmor një kontroll i plotë i një institucioni mbrojtës dhe nuk u gjet asgjë e dyshimtë”, tha një zëdhënës i policisë, sipas 9News.
“Nuk ka asnjë kërcënim aktual për komunitetin ose sigurinë publike”, shtoi ai.