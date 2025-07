Kryeministri britanik: I “tmerruar” nga vrasjet e civilëve që përpiqen të marrin ndihmë në Gaza

Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka deklaruar se është i “tmerruar” nga raportet për civilë të tjerë të vrarë në Gaza derisa përpiqen të marrin ndihmë, duke bërë thirrje për hetime të plota dhe transparente për çdo incident dhe për llogaridhënie aty ku ka pasur dështime, transmeton Anadolu.

“Jam i tmerruar nga raportet për civilë të tjerë të vrarë në Gaza, veçanërisht kur ata përpiqen të marrin ndihmë. Dhe secili prej këtyre incidenteve duhet të hetohet plotësisht dhe në mënyrë transparente me llogaridhënie për çdo dështim”, tha Starmer, duke folur gjatë seancës së Pyetjeve të Kryeministrit.

“Kjo, sigurisht, duhet të jetë së bashku me armëpushimin që është urgjentisht i nevojshëm dhe ne po punojmë shumë me të tjerët për ta arritur këtë, të lirojmë të gjithë pengjet e mbetura, të mbrojmë civilët dhe të sjellim shumë më tepër ndihmë me shpejtësi dhe volum në Gaza. Izraeli duhet të vendosë qartë masa që mbrojnë civilët në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”, theksoi ai.

Komentet e tij vijnë mes presionit në rritje mbi qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar për të marrë një qëndrim më të vendosur ndaj sjelljes së Izraelit në Gaza.

Lideri i Liberal Demokratëve, Ed Davey, nga ana e tij, bëri thirrje për sanksione kundër kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, duke e akuzuar atë për vëzhgimin e “spastrimit etnik” në territor.