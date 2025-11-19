Kryeministri britanik: Incidentet në rritje për urrejtjen e neverishtme anti-muslimane duhet të adresohen

Kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer e quajti urrejtjen anti-muslimane “të neveritshme” dhe tha se incidentet në rritje duhet të adresohen, transmeton Anadolu.
“Urrejtja anti-muslimane është e neveritshme dhe nuk ka vend në shoqërinë tonë”, tha sot Starmer për Pyetjet javore të kryeministrit në Dhomën e Komunave.
Komentet e tij erdhën në përgjigje të një pyetjeje nga ligjvënësi i Partisë Laburiste, Afzal Khan, i cili i kërkonte kryeministrit të përshkruante hapat që qeveria do të ndërmarrë për të trajtuar nivelin në rritje të racizmit dhe islamofobisë kundër muslimanëve në Mbretërinë e Bashkuar.
Në përgjigje, Starmer tha: “Rastet në rritje duhet të adresohen, prandaj po rrisim fondet për të mbrojtur xhamitë, shkollat e besimit musliman në të gjithë vendin”.
Ai përsëriti se fondi i ri do të monitorojë urrejtjen anti-muslimane dhe shtoi se qeveria e tij vazhdon të punojë në përkufizimin e urrejtjes anti-muslimane ndërsa Muaji i Ndërgjegjësimit për Islamofobinë (IAM) mbahet në nëntor.