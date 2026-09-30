Kryeministri britanik: Ka “tregues të fortë” për përfshirjen e Iranit në incidentin pranë bazës së forcave ajrore

Ka “tregues të fortë” se Irani ka luajtur rol në komplotin e dyshuar terrorist të së dielës pranë bazës së Forcave Ajrore Mbretërore britanike (RAF) Fairford në jugperëndim të Anglisë, tha të mërkurën kryeministri Andy Burnham, transmeton Anadolu.
“Ekziston vërtet një tregues i fortë se Irani ka luajtur rol”, tha Burnham në një intervistë për Sky News.
Megjithatë, ai shtoi: “Ky mbetet hetim policor kompleks dhe shumë serioz. Prandaj, në këtë fazë nuk mund të them më shumë”.
Pesë burra nga Londra, të moshës 23 deri në 25 vjeç, u arrestuan nën dyshimin për vepra penale që lidhen me eksplozivë dhe terrorizëm.
Incidenti ndodhi pasi një fermer zbuloi tre furgonë që kishin bllokuar një rrugë pranë bazës së RAF-së në Gloucestershire rreth orës 01:30 sipas kohës lokale.
Më vonë u bë e ditur se njëri prej të dyshuarve kishte kontaktuar autoritetet rreth një orë më parë, një zhvillim i raportuar fillimisht nga gazeta The Times.
Duke thënë se reagimi ndaj incidentit i ka “marrë një pjesë të konsiderueshme të kohës” gjatë ditëve të fundit, kryeministri theksoi se “nuk do të hezitonte” të rikthente parlamentin nëse do të ishte e nevojshme.
“Epo, në këtë fazë nuk ka nevojë urgjente për ta bërë këtë, por nëse lind një nevojë e tillë, sigurisht që nuk do të hezitoja”, deklaroi ai.
“Unë nuk hezitova të thërrisja mbledhjen e COBRA-s këtë javë. Nuk do të hezitoja ta riktheja parlamentin nëse kjo do të ishte e nevojshme”, shtoi ai, duke iu referuar komitetit britanik të reagimit ndaj emergjencave, i cili mblidhet për të koordinuar veprimet e qeverisë gjatë një krize kombëtare ose rajonale.
Në një deklaratë të hënën, pas raportimeve se dyshohej për lidhje me Iranin, ambasada iraniane tha: “Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Londër i hedh poshtë kategorikisht dhe i dënon fuqishëm spekulimet e fundit të pabazuara dhe dashakeqe të publikuara nga disa individë dhe media britanike, të cilat synojnë të lidhin Iranin me arrestimin e pesë të dyshuarve në afërsi të bazës Fairford të RAF-së”.