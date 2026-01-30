Kryeministri britanik: Kina hoqi të gjitha kufizimet për 6 anëtarë të Parlamentit të Britanisë

Kryeministri britanik, Keir Starmer tha sot se Kina ka hequr “të gjitha kufizimet” për gjashtë anëtarë aktualë të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar pas bisedimeve me presidentin Xi Jinping, transmeton Anadolu.
Ndalesat e udhëtimit dhe sanksionet e tjera “nuk zbatohen më” për katër deputetë konservatorë në Dhomën e Komunave dhe dy kolegë në Dhomën e Lordëve, tha Keir Starmer për BBC në Shangai.
Presidenti kinez Jinping u takua me Starmerin në Pekin të enjten ndërsa kryeministri britanik po zhvillon vizitë tre-ditore që synon të krijojë “mundësi” që do të “përfitojnë” nga Mbretëria e Bashkuar.
Starmer është bërë kryeministri i parë i Mbretërisë së Bashkuar që viziton Pekinin që nga viti 2018.
Ndërkohë, Starmer tha se vendimi për të hequr kufizimet “justifikoi” qasjen e tij, duke sugjeruar se vizita e tij në Kinë kishte “dhënë mundësinë për një diskutim udhëheqës-me-udhëheqës mbi çështje të ndjeshme”.
Ndërkohë, deputetët dhe kolegët e shënjestruar thanë në një deklaratë se nuk donin të “përdoreshin si monedhë negociuese” dhe do të preferonin të mbeteshin të sanksionuar, raportoi BBC.
Konservatorët e kanë akuzuar Starmerin për “përulje” ndaj Kinës ndërsa Starmeri tha se e dinte që sanksionet ndaj deputetëve dhe kolegëve ishin “një shkak shqetësimi, prandaj e ngrita çështjen”.