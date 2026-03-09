Kryeministri britanik: Konflikti në Iran ka mundësi të ndikojë në koston e jetesës në Britani

Lufta SHBA-Izrael “ka të ngjarë” të ndikojë te qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar, deklaroi kryeministri britanik Keir Starmer ndërsa përshkroi masat që qeveria po merr për të zbutur efektet ekonomike, transmeton Anadolu.
“Puna e qeverisë është padyshim të ecë përpara, të shikojë përtej kufijve, të punojë me të tjerët. Dhe kancelari flet me guvernatorin e Bankës së Anglisë çdo ditë”, tha sot Starmer në një qendër komunitare në Londër.
“Ne po shqyrtojmë ndër-departamente brenda qeverisë, duke vlerësuar rreziqet, duke monitoruar dhe duke folur edhe me partnerët tanë ndërkombëtarë për atë që mund të bëjmë më shumë së bashku për të zvogëluar ndikimin e mundshëm te njerëzit këtu dhe bizneset sigurisht”, shtoi ai.
“Por, është e rëndësishme të pranojmë se kjo punë është e nevojshme, sepse njerëzit do të ndiejnë se sa më gjatë të vazhdojë kjo, aq më shumë ka të ngjarë të ketë një ndikim në ekonominë tonë dhe ndikim në jetën dhe familjet e të gjithëve dhe çdo biznesi”, tha ai.
Starmer shtoi se “disa njerëz” do të përpiqen ta përdorin konfliktin për të “ndarë komunitetet në këtë vend dhe për të përçarë njerëzit”. “Nuk duhet ta lejojmë këtë të ndodhë”, paralajmëroi ai.
Trump shkroi të shtunën se nuk donte që transportuesit britanikë të avionëve të vendoseshin në Lindjen e Mesme. “Nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen në luftëra pasi kemi fituar tashmë”, tha ai.
Të dielën, të dy udhëheqësit folën për bashkëpunimin ushtarak, përfshirë përdorimin e bazave të Forcave Ajrore Mbretërore Britanike për të mbështetur “vetëmbrojtjen kolektive të partnerëve në rajon”.
Starmer shprehu ngushëllime për vdekjen e anëtarëve të shërbimit amerikan.