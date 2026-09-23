Kryeministri britanik: Nuk do të qëndrojmë duarkryq ndërsa vuajtjet vazhdojnë në Gaza dhe Bregun Perëndimor

Kryeministri britanik Andy Burnham u zotua të martën se nuk do të qëndrojë duarkryq ndërsa “vuajtjet e tmerrshme” vazhdojnë të përkeqësohen dhe perspektiva e zgjidhjes me dy shtete “vihet nën sulm” në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, Burnham tha se sanksionet e fundit që synojnë vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor njohin se pushtimi izraelit i territorit palestinez është i paligjshëm.
Sulmi i 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit nga grupi palestinez Hamas “nuk e justifikon veprimet e qeverisë izraelite në Gaza apo Bregun Perëndimor”, theksoi ai, duke thënë se “kanë vdekur shumë njerëz, përfshirë shumë fëmijë”.
“Ne nuk do të qëndrojmë duarkryq ndërsa vuajtjet e tmerrshme vazhdojnë të shtohen dhe perspektiva e një zgjidhjeje me dy shtete – shpresa më e mirë për paqe dhe stabilitet për të dyja kombet – vihet nën sulm”, shtoi ai.
Burnham tha se besimi do të zbehet nëse komuniteti ndërkombëtar nuk e mbështet përkrahjen e tij për një zgjidhje me dy shtete me veprime konkrete.
Në një zhvillim tjetër, ai njoftoi se Britania po zhvillon një partneritet të ri me SHBA-në në fushën e mbrojtjes dhe inteligjencës artificiale (IA), për të “mbrojtur infrastrukturën tonë kritike kombëtare”.
Duke iu referuar paralajmërimeve dhe deklaratave të fundit për IA-në, ai tha se vendimet themelore lidhur me këtë teknologji janë tepër të rëndësishme për t’ia lënë rastësisë.
Duke folur për Rusinë, ai tha se Mbretëria e Bashkuar do të jetë “e palëkundur” në forcimin e fuqisë së saj ushtarake dhe parandalimit, por shtoi se “nuk do të luajmë lojën e Rusisë të shkëmbimit të retorikës përshkallëzuese”.
“Ndryshe nga Rusia, ne nuk kërkojmë konfrontim. Përkundrazi, do të jemi të përgatitur, por jo të kapluar nga paniku”, shtoi ai.
Duke akuzuar “agjencitë ruse” për përhapjen e narrativave të së djathtës ekstreme, Burnham tha se kanë prova se këto agjenci u përpoqën të ndërhynin në zgjedhjet e përgjithshme të vendit në vitin 2019.
“Kremlini shpenzon rreth 1,3 miliardë paundë çdo vit për manipulimin e informacionit”, tha ai.
Ai theksoi gjithashtu lidhjet e ngushta me partnerët e BE-së dhe tha se Mbretëria e Bashkuar synon t’i thellojë më tej marrëdhëniet.