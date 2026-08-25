Kryeministri britanik planifikon një udhëtim në SHBA për të nxitur Trumpin të mbështesë Ukrainën

Kryeministri i Britanisë, Andy Burnham, tha të hënën se ai dhe liderë të tjerë evropianë po konsiderojnë të udhëtojnë në SHBA muajin e ardhshëm për të bërë presion ndaj Presidentit Donald Trump për të ndihmuar Ukrainën të sigurojë interceptues shtesë të mbrojtjes ajrore Patriot përpara dimrit, transmeton Anadolu.
Duke folur për Bloomberg në Kiev të hënën vonë, Burnham tha se pret të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në New York në shtator, e cila do të shënojë vizitën e tij të parë në SHBA që kur u bë kryeministër.
“Mezi pres të shkoj në New York në shtator”, tha ai.
“Nuk i kam konfirmuar plotësisht detajet ende, por ka të ngjarë të shkoj, veçanërisht pas diskutimit të sotëm,” deklaroi Burnham i cili tha se “Duke u larguar sot, e kam mjaft të qartë se çfarë duhet të bëj në javët e ardhshme”.
Burnham i bëri komentet gjatë udhëtimit të tij të parë ndërkombëtar si kryeministër. Ai kryesoi një takim të aleatëve të Ukrainës për herë të parë dhe zhvilloi bisedime me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Zelenskyy u ka bërë thirrje në mënyrë të përsëritur vendeve evropiane dhe SHBA-së për interceptorët e raketave Patriot, duke paralajmëruar se Ukraina duhet të plotësojë rezervat e saj përpara dimrit, kur Rusia pritet të intensifikojë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike.
Sipas Bloomberg, Burnham tha se u largua nga Kievi “me të vërtetë optimist” se mungesat aktuale të mbrojtjes ajrore të Ukrainës janë “të rregullueshme”.
Ai tha se liderët evropianë po konsiderojnë mbajtjen e një takimi tjetër të “Koalicionit të Vullnetshmëve” rreth takimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së me synimin për të siguruar interceptuesit dhe stoqet amerikane nga vendet e tjera, thuhet në raport.
“Ky do të duket të jetë ritmi më i mundshëm i drejtimit,” tha Burnham duke shtuar se “Nuk është konfirmuar ende, por duket se ku po shkon mendja e shumicës së njerëzve”.
Ai pranoi se vetë Mbretëria e Bashkuar nuk operon sistemet Patriot që i duhen Ukrainës, që do të thotë se vendet e tjera evropiane do të duhet të luajnë një rol kyç.
“Ka lojtarë të tjerë që mund të ndihmojnë në përzierjen me të cilët kemi ndikim. Kjo ndoshta do të jetë një zgjidhje që përfshin shumë shtresa dhe shumë negociata” tha Burnham.