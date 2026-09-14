Kryeministri britanik riafirmon besimin në Union pasi 3 kombe nënshkruan deklaratën për vetëvendosje

Kryeministri britanik Andy Burnham “beson fuqishëm në Union”, tha sot zëdhënësi i tij në një reagim të parë ndaj një deklarate për vetëvendosje të nënshkruar nga ministrat e parë të Skocisë, Uellsit dhe Irlandës së Veriut, transmeton Anadolu.
“Kryeministri është i përkushtuar për të ofruar ndryshime në të katër vendet e Mbretërisë së Bashkuar dhe beson fuqishëm në Union”, tha zëdhënësi i Burnham nga “Sky News”.
Zëdhënësi u tha gazetarëve se Mbretëria e Bashkuar është “në më të mirën e saj” kur njerëzit bashkohen rreth vlerave të përbashkëta dhe zgjidhjes së problemeve, “në vend të ndarjes”.
“Kryeministri do të vazhdojë të lehtësojë presionet mbi financat e familjeve dhe të ofrojë siguri më të madhe ekonomike, në vend që të angazhohet në debate kushtetuese apo referendume të mëtejshme”, tha ai.
Deklarata erdhi pasi liderët e Skocisë, Irlandës së Veriut dhe Uellsit nënshkruan sot memorandum të rëndësishëm mirëkuptimi, duke i kërkuar qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të përgatitet për ndryshimin kushtetues.
Një deklaratë e përbashkët e nënshkruar nga Rhun ap Iorwerth, ministri i parë i Uellsit dhe udhëheqësi i Plaid Cymru, John Swinney, ministër i parë i Skocisë dhe udhëheqës i Partisë Kombëtare Skoceze (SNP) dhe Michelle O’Neill, ministrja e parë e Irlandës së Veriut dhe zëvendëspresidente e partisë Sinn Fein, tha se peizazhi politik “po ndryshon”.
“Secili nga kombet tona ka të drejtë të përcaktojë të ardhmen e tij, përmes mjeteve demokratike dhe në përputhje me dëshirat e popullit të tij”, theksohet në dokument. Deklarata erdhi pas takimit të parë sot ballë për ballë midis tre liderëve nacionalistë në Uells.
Për herë të parë që nga fillimi i devolucionit në vitin 1997, të tre vendet kanë ministrat e parë që duan të ndahen nga Mbretëria e Bashkuar. Kjo erdhi pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të dielën se integrimi i Irlandës dhe Irlandës së Veriut përfaqëson “një nga gjërat më të natyrshme të të gjitha kohërave”, duke sugjeruar se ndarjet historike duhet të zgjidhen.
Vërejtjet pasuan komentet që ai bëri të shtunën ndërsa ishte në Irlandë, kur tha se do të donte të shihte një Irlandë të bashkuar.