Kryeministri britanik: Zgjidhja me dy shtete ka shansin e parë të vërtetë që nga vitet 1990

Kryeministri britanik Keir Starmer u tha të martën anëtarëve të parlamentit se zgjidhja me dy shtete në Lindjen e Mesme tani ka “shansin e parë të vërtetë” për t’u zbatuar që nga Marrëveshjet e Oslos në vitet 1990, transmeton Anadolu.
Duke folur në Dhomën e Komunave, Starmer përshkroi rolin e ardhshëm të Mbretërisë së Bashkuar në mbështetjen e procesit të paqes, duke thënë se qeveria do të ofrojë ekspertizë në “tre fusha: mbështetjen e rindërtimit në Gaza, mbështetjen e marrëveshjeve kalimtare dhe sigurimin e sigurisë për një proces monitorimi të armëpushimit”.
Ai theksoi rëndësinë e zgjidhjes me dy shtete. “Ky është shansi i parë i vërtetë që kemi pasur për një zgjidhje me dy shtete që nga Marrëveshjet e Oslos më shumë se tre dekada më parë. Pra, ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj kësaj sepse një Izrael i sigurt, së bashku me një shtet të qëndrueshëm palestinez, është e vetmja mënyrë për të siguruar paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme”, tha Starmer.
Starmer theksoi progresin në ndihmën humanitare, duke thënë: “Bombardimi i Gazës ka ndaluar dhe ndihma e nevojshme urgjentisht po fillon të hyjë si rezultat i planit të paqes të udhëhequr nga presidenti Trump. Ne kemi shansin dhe është një shans për t’i dhënë fund një kapitulli të tmerrshëm në histori”.
“Por, për të qenë të qartë, na duhet urgjentisht më shumë ndihmë dhe më shpejt. Të gjitha kufizimet duhet të hiqen tani. Nevoja për ushqim, kanalizime, kujdes shëndetësor dhe strehim ende është akute ndërsa nënshkrimi i djeshëm ishte historik. Ajo që ka rëndësi tani është zbatimi dhe marrja e ndihmës sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi kryeministri britanik.