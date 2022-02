Kryeministri francez: Nuk do të pranojmë ultimatum për tërheqje nga Mali

Kryeministri i Francës, Jean Castex tha se pavarësisht se nga vjen, Franca nuk do të pranojë ultimatum për tërheqjen e menjëhershme të ushtarëve të saj nga Mali

Kryeministri i Francës, Jean Castex tha se pavarësisht se nga vjen, Franca nuk do të pranojë ultimatum për tërheqjen e menjëhershme të ushtarëve të saj nga Mali dhe se nga vendi ata do të tërhiqen në mënyrë graduale, transmeton Anadolu Agency (AA).

Castex në parlament u shpjegoi deputetëve politikat e qeverisë lidhur me praninë ushtarake të Francës në Afrikën Sub-Sahariane (Sahel) dhe planin e kalendarit të tërheqjes nga Mali.

“Qeveria e Bamakos nuk dëshiron të bashkëpunojë me vendet evropiane dhe nuk kemi mundur të dakordohemi me administratën e juntës në Mali”, theksoi Castex duke shtuar se Franca për shkak të qëndrimit të saj të bllokuar nuk do të përpiqet që vazhdojë bashkëpunimin diplomatik dhe financiar me Malin.

Ai tha se kanë hyrë në një proces për të vendosur ushtarët në një vend tjetër jashtë Malit. Castex theksoi se bazat ushtarake Gossi, Menaka dhe Gao Gransız do të evakuohen vetëm 4 deri në 6 muaj.

Castex shpjegoi se pavarësisht se nga vjen, nuk do të marrin në konsideratë imponimin e ultimatumit lidhur me tërheqjen e menjëhershme nga Mali. Ai shtoi se nga Mali do të tërhiqen gradualisht dhe se bashkë me këtë do të shqyrtojnë dhe vlerësojnë situatën lidhur me kapacitetin e pranisë ushtarake të Francës në rajonin Sahel.

Kryeministri francez tha se Mali ka bashkëpunuar me mercenarët rusë të grupit Wagner. Castex akuzoi se Wagner shkakton luftë-nxitje në rajon dhe se ushqehet me luftën.

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, përpara Samitit BE-Afrikë që u zhvillua më 17-18 shkurt në Bruksel, njoftoi se brenda 4 deri në 6 muaj do të tërheqin ushtarët me misionin e Task-forcës Barkhane dhe Takuba në Mali.

Macron ndau informacionin se elementët ushtarakë do të vendosen në vendin fqinj Niger.

Junta ushtarake në Mali kërkon nga Franca që të tërheqë menjëherë ushtarët e saj dhe jo në mënyrë graduale. /aa