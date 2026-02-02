Kryeministri francez u mbijeton dy mocioneve të mosbesimit, hapet rruga për miratimin përfundimtar të buxhetit

Kryeministri francez Sebastien Lecornu u mbijetoi të hënën vonë dy mocioneve të mosbesimit, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar të buxhetit pas muajsh debatesh në Asamblenë Kombëtare, raporton Anadolu.
Lecornu u mbijetoi dy mocioneve të mosbesimit të paraqitura nga partia e ekstremit të djathtë Tubimi Kombëtar dhe nga partitë e majta, me përjashtim të Socialistëve.
Asambleja Kombëtare hodhi poshtë mocionin e partive të majta pasi 260 votat pro nuk arritën shumicën absolute prej 289 votash.
Edhe mocioni i Tubimit Kombëtar dështoi të sigurojë shumicën, me vetëm 135 vota pro.
Mocionet e mosbesimit u paraqitën pasi Lecornu aktivizoi për herë të tretë dhe të fundit javën e kaluar nenin 49,3 të Kushtetutës, për të kaluar buxhetin shtetëror të vitit 2026 pa votim në Asamblenë Kombëtare.
Refuzimi i mocioneve hapi rrugën për miratimin përfundimtar të buxhetit të vitit 2026, megjithëse ai ende duhet të shqyrtohet nga Këshilli Kushtetues përpara se të shpallet zyrtarisht.
Projektbuxheti synon të ulë deficitin e Francës nga 5,4 për qind e PBB-së në vitin 2025 në 5 për qind në vitin 2026.
Ai përfshin gjithashtu disa kompromise, veçanërisht ndaj Partisë Socialiste, si vakte me çmim një euro për studentët dhe rritje të bonusit të aktivitetit për punëtorët me të ardhura të ulëta, sipas transmetuesit BFM TV.