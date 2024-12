Kryeministri grek: Të përdoret vetëm “Maqedonia e Veriut”, Shkupi ka nisur ta kuptojë këtë të vërtetë!

Maqedonia e Veriut duhet ta përdorë vetëm emrin e ri kushtetues. Kështu ka deklaruar kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis. Ai ka theksuar për Televizionin Antena se në Ballkan ka forca që inkurajojnë nacionalizmin dhe se kjo ndihet edhe në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në periudhën parazgjedhore. Ai shtoi se qeveria e Maqedonisë së fundmi ka filluar të kuptojë rëndësinë e Marrëveshjes së Prespës, por theksoi se respektimi i plotë i marrëveshjes është i rëndësishëm jo vetëm për marrëdhëniet dypalëshe, por edhe për integrimin euroatlantik të vendit.

“Maqedonia e Veriut nuk mund t’i shpëtojë këtij parashikimi. Unë shoh në dy muajt e fundit që Qeveria e ka kuptuar deri diku këtë. Ajo që pres, jo vetëm unë, sepse çështja nuk është dypalëshe, vlen edhe për Evropën, deri diku vlen edhe për NATO-n, është një deklaratë shumë e qartë nga ana e lartë shtetërore dhe politike që respektimi i Marrëveshjes së Prespës është i plotë dhe se emri i shtetit është Maqedonia e Veriut, pavarësisht nëse e përdorin jashtë ose brenda vendit. Besoj se po ecim në drejtimin e duhur”.

Ai përsëriti se pret që autoritetet e Maqedonisë së Veriut të konfirmojnë qartë pajtueshmërinë me Marrëveshjen e Prespës dhe ta njohin vendin me emrin Maqedonia e Veriut, si në përdorim të brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Kryeministri grek shprehu besimin se vendi do të kuptojë se nuk është në interesin e tij të vazhdojë me qëndrime që krijojnë tension me fqinjin Maqedoninë e Veriut. Samir Mustafa /shenja