Kryeministri hungarez, Orban: Po bashkëpunojmë me Turqinë për të promovuar paqen në Ukrainë

Kryeministri hungarez, Viktor Orban, duke komentuar mbi përpjekjet për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, tha se po bashkëpunojnë me Turqinë për të promovuar paqen, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të gazetës “Hungary Today”, Orban vlerësoi marrëdhëniet Budapest-Ankara gjatë fluturimit të tij për në Turqi.
Orban deklaroi se ata shqyrtojnë “çështjet më të rëndësishme” me Turqinë çdo vit, duke vënë në dukje se katër pikat kryesore të negociatave aktuale janë ekonomia, migrimi, lufta në Ukrainë dhe çështja e energjisë.
Orban vuri në dukje se Takimet e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë, ekuivalente me një takim të përbashkët qeveritar, mbahen çdo vit me Turqinë dhe se këto takime ofrojnë një mundësi për “dy miq” për të diskutuar situatën në Evropë dhe Euroazi për disa orë.
“Kur filluam këto takime të rregullta, vendosëm një qëllim për të dyfishuar tregtinë midis dy vendeve tona nga 2-2.5 miliardë euro, dhe tani kemi arritur në 4.5-5 miliardë euro. Turqit kanë zënë vendin e tyre në ekonominë hungareze, dhe prania e Hungarisë në ekonominë turke është rritur gjithashtu”, ka deklaruar Orban.
Pasi theksoi se gazi më i lirë rus arrin në Hungari vetëm përmes TurkStream, Orban tërhoqi vëmendjen se lufta në Ukrainë ka rritur rëndësinë e këtij tubacioni.
“Turqit janë si ne. Ata e dinë se lufta ka vetëm humbës. Kjo është arsyeja pse dy vendet tona po bashkëpunojnë për të promovuar paqen”, tha kryeministri Orban.
Më tej Orban theksoi se në katër vitet e fundit, vetëm Turqia ka arritur të përfundojë disa marrëveshje të rëndësishme, siç është dërgimi i grurit ukrainas në Afrikë.